PROF. DR. AYDIN ŞİDDETLİ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ, HASSAS GRUPLAR AŞI OLMALI - Son Dakika
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PROF. DR. AYDIN ŞİDDETLİ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ, HASSAS GRUPLAR AŞI OLMALI

17.07.2022 13:44

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Covid-19 aşılarının ömür boyu korunma sağlamadığını belirterek, Öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel gereklilik.

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Covid-19 aşılarının ömür boyu korunma sağlamadığını belirterek, Öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel gereklilik. Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu dalgayı başka türlü atlatamayız dedi.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaz aylarıyla birlikte vaka artışlarının yaşandığını ve şiddetli bir dalga halinde geldiğini söyledi. Türkiye'de ve dünyada yaygın olan Covid-19 varyantının kolay bulaştığını belirten Prof. Dr. Aydın, Aşı süresinin üzerinden zaman geçen ve bağışıklığı azalan kişiler Covid-19 varyantı ve yeni alt varyantlara karşı savunmasız olabilir. Omicron varyantının B1 ve B2 gibi farklı alt varyantları oluşmaya başlamıştı. Şimdi bütün dünyada B4 ve B5 varyantları var ve kolay bulaşıyor. Omicron çok gürültülü bir hastalık oluşturmasa da aşıdan kaçabilen bir varyant. Aşıların etkisi özellikle aşı süresi uzun olan insanlarda aşıdan kurtulma fırsatı oluyor diye konuştu.

'AŞILARDA 6 AYI GEÇTİK VE KORUYUCULUĞUNDA CİDDİ DÜŞME VAR'

Omicron ve yaygın olan alt varyantlarından korunmak için Türkiye'de daha önce uygulanan aşıların yeniden yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi

Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik. Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu dalgayı başka türlü atlatamayız. Bir kez aşı olarak ömür boyu korunamayacağımızı söylemiştik. Aşıyla oluşan bağışıklık bizi belli bir süre koruyabiliyor. Ülke olarak bu süreyi aşmış durumdayız. Aştığımız için özellikle riskli gruplardan başlamak üzere aşı programlarının gündeme alınması gerekiyor. Aşının yanında maskeyi de kullanmak zorundayız. Elimizdeki mevcut aşıların oluşturulduğu varyant değişti. Varyant değişimi nedeniyle aşının koruyuculuğu zaten bir miktar azaldı. Oluşan bağışıklık sistemi de ömür boyu kalıcı olmadığı için bağışıklık sistemi de azaldı. Vücut bunu tamamen unuttu diyemeyiz. Vücut tanısa da yeterli korumayı sağlayamıyor. Geçmişte yapılan aşılardan şimdi bir umut beklemek doğru bir yaklaşım olmaz (DHA)

YORUMLAR
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Prof. Dr. Aydın: Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız, hassas gruplar aşı olmalı Prof. Dr. Aydın: Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız, hassas gruplar aşı olmalı Harbiye'de Emre Aydın Rüzgarı Harbiye'de Emre Aydın Rüzgarı
Kaynak: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Aydın, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF. DR. AYDIN ŞİDDETLİ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ, HASSAS GRUPLAR AŞI OLMALI - Son Dakika

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