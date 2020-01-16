Prof. Dr. Bağcı: "Türkiye'nin Libya'da olması dengeleri değiştiriyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Bağcı: 'Türkiye'nin Libya'da olması dengeleri değiştiriyor' - Son Dakika

Prof. Dr. Bağcı: "Türkiye'nin Libya'da olması dengeleri değiştiriyor"

6 saat önce

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin Libya'da bulunmasının gerekli olduğunu belirtti.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin Libya'da bulunmasının gerekli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Deveci Han Kültür Merkezi'nde yazdığı "Uçan profesörün anıları" kitabının imza günü ve söyleşiye katıldı.

Söyleşi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin son dönemde, Suriye ve Doğu Akdeniz meseleleriyle ilgili kritik hamleler yaptığını söyledi.

Türkiye'nin bölgenin önemli ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Bağcı, Afrin, Barış Pınarı gibi operasyonlarla, Libya ile yapılan anlaşmaların son dönemdeki önemli ve doğru adımların başında geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından Libya'da olması gerektiğine vurgu yapan Bağcı, şunları kaydetti:

"Ancak orada nasıl olacağımız sorusu ayrı bir tartışma konusu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den soyutlanmaması gerekiyor. Orada olmak gerekiyor. Türkiye'nin Libya'da olması dengeleri değiştiriyor. Orada İsveçli askerler olsa önemli değil, Burkina Fasolu askerler olsa önemli değil ama Türk askeri dendiği zaman işin bütün rengi değişiyor.

Bu bizim tarihimizle ilgili bir olay. Tarihsel sorumluluklarımız var. Deyim yerindeyse tarihsel bir bagajımız var. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını yeniden bir tanımlama sürecine girdiğini görüyoruz. Bu bir şekilde pratiğe uygulamaya çalışılıyor. Zaten bütün partiler arasında Libya'da bulunma konusunda Libya hükümetiyle yapılan anlaşmayla ilgili bir mutabakat var. Tartışılan konu, tezkere ve onun getirdiği sorular."

Prof. Dr. Bağcı, anılarını anlattığı söyleşinin ardından son kitabı "Uçan Profesörün Anıları" kitabını da imzaladı.

Prof. Dr. Bağcı: Türkiye'nin Libya'da olması dengeleri değiştiriyor

Hüseyin Bağcı, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:41 Kaynak: AA
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