Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne yapılan üst geçit tamamlandı
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Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne yapılan üst geçit tamamlandı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne yapılan yaya üst geçidi tamamlandıİzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne inşa edilen yaya üst geçidi inşası sona erdi.

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne yapılan üst geçit tamamlandı, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne yapılan yaya üst geçidi tamamlandı

İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne inşa edilen yaya üst geçidi inşası sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamlanan modern üst geçit, vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölge halkının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak üst geçitte asansör cephe kaplaması ve asansör imalatları tamamlandı. Köprü üstü yaya yürüyüş yolunun korkuluk imalatlarının bitirildiği çelik üst geçitte, zemine kaymayan maddeden imal edilen tartan pist uygulaması yapıldı. Üst geçitte toplamda 70 ton çelik kullanıldı. Ayrıca üst geçidin etrafından çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. - KOCAELİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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