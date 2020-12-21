Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: "Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı" - Son Dakika

Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: "Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı"

21.12.2020 15:49

- Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: "Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı" Prof. Dr.

- Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: "Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı"

Prof. Dr. Nurcan Baykam:

"Virüsün aminoasit diziliminde bir değişiklik olduğu tespit edildi"

Korona virüsteki mutasyonun aşı çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor"

ÇORUM - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, korona virüste yaşanan mutasyonun, aşı uygulamalarını olumsuz yönde etkileyeceği ya da korona virüse yakalanan hastaların süreci daha ağır geçireceğine dair bugün itibariyle herhangi bir veri bulunmadığını belirtti.

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayıp yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesinin ardından, Türkiye dahil pek çok ülke İngiltere'ye uçuşları durdurma kararı aldı. Yetkililer virüsün bulaşma hızının ciddi ölçüde artış gösterdiğini belirtirken diğer ülkelerde de görülebileceğine dikkat çekiliyor.

"Virüsün protein diziliminde bir mutasyon İngiltere'den bildirildi"

Dünyada Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren 10 ay geçtiğini hatırlatan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İHA muhabirine yaptığı açıklamada "RNA virüslerindeki mutasyonlar bilinen bir gerçektir ve bu nedenle de virüslerin genotipik analizleri sık sık yapılarak virüs yapısında değişiklik olup olmadığı takip edilir. Bu mutasyonların çoğu virüs yapısında çok fazla fark oluşturmazken bazı önemli değişimler virüsün bulaştırıcılığı ve hastalandırıcılık özelliğinde değişikliklere yol açabilir. İşte geçtiğimiz günlerde virüsün protein diziliminde bir mutasyon İngiltere'den bildirildi" dedi.

"Virüsün aminoasit diziliminde bir değişiklik olduğu tespit edildi"

Prof. Dr. Baykam, "İngiltere'de özellikle korona virüs vaka sayılarının arttığı bölgelerde Covid-19 tanılı hastaların virüs genetik analizleri sırasında virüsün aminoasit diziliminde bir değişiklik olduğu tespit edildi. Başta N501Y mutasyonu olmak üzere spike proteindeki mutasyonlar dikkatleri çekti. Bu mutasyonun, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olabilecek bir değişim olduğu konusunda bilgiler paylaşıldı ve bunun sonucunda da tüm ülkeler mutasyona uğrayan bu virüsün yayılmasına yönelik hızla gerekli önlemleri almaya başladı" diye konuştu

"Endişe verici bir durum ortaya konmadı"

Virüsteki mutasyonun hastalığın daha ağır seyretmesine neden olduğuna dair bir veri olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Baykam, "Şu ana kadar bu mutasyon ile korona virüs hastalığının daha ağır geçebileceğine yönelik bir veri ortaya konmadı. Yani hastalığın daha ağır seyrine neden olan bir mutasyon olarak bildirilmedi. Diğer bir konu da bilindiği üzere dünyada aşı uygulama çalışmaları başladı. 'Acaba bu mutasyonun aşılara olumsuz bir etkisi olur mu?' şeklinde de sorular akıllara geliyor. Şu anda bu konuda endişe verici bir durum ortaya konmadı. Bugün itibarıyla, virüsteki bu mutasyonun Covid-19 aşılarına özgü olarak olumsuz yöndeki etkisinin olmayacağı bildirilmekte. Ancak tabii ki tüm bilim adamları mutasyon sürecini yakından takip ediyor. Bu süreç, sadece bilimsel verilerin takip edilmesi ile yönetilmelidir. Yine bireysel ve toplumsal sorumluluk duygusu ile herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyması, salgınla mücadelede bu dönemde de büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı
Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı
Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı
Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, İngiltere, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması: 'Aşı konusunda endişe verici bir veri ortaya konmadı' - Son Dakika


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