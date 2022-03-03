'ŞİŞMANLIKTA AVRUPA'NIN İLK SIRASINDAYIZ' - Son Dakika

İZMİR'de Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından düzenlenen 11'inci Ulusal Obezite Kongresi başladı. Kongrede pandemi sürecinde obezite tüm yönleriyle ele alınırken, 4 Mart Dünya Obezite Günü'ne yönelik farkındalık oluşturuldu. Ulusal Obezite Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, "Obezite bir zamanlar yüksek gelir grubunun sorunları arasında gösterilirken, bugün artık orta ve düşük gelir grupları arasında artmaktadır" dedi. Obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Fırat Bayraktar, " Avrupa'nın ilk sırasındayız. Türkiye'de en fazla obez sıklığı olan şehir Adana, en az olan şehir ise Erzurum'dur" diye konuştu.

Her yıl 4 Mart tarihinde farkındalık yaratmak için kutlanan 'Dünya Obezite Günü'ne dikkat çekmek amacıyla İzmir'de Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından 11'inci Ulusal Obezite Kongresi düzenlendi. Kongrenin açılış toplantısına Ulusal Obezite Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreterleri Prof. Dr. Fırat Bayraktar, Prof. Dr. Taner Damcı, Doç. Dr. Ela Keskin, TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk ve Avrupa Obezite Derneği (EASO) Başkanı Prof. Jason Halford konuşmacı olarak katıldı. Obezite sıklığıyla ilgili yıllar içinde görülen artış verilerinin tahminlerden yüksek çıktığını ifade eden Prof. Dr. Hasan İlkova, "Obezite bir zamanlar yüksek gelir grubunun sorunları arasında gösterilirken, bugün artık orta ve düşük gelir grupları arasında artmaktadır. Obezite genel olarak bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor olsa da günümüzde artık bunun iyileştirilmesi mümkün olmayan ancak önlenebilir, yönetilebilir bir hastalık olduğu kabul ediliyor. Hekim olarak bizlerin obez bir kişinin neler hissettiğini anlamak için kurşun yeleklerle eğitim aldığımız dönemler oldu. Obezite hekimlerinin de bilinçlenmesi gereken bir konu" dedi.

'ŞİŞMANLIK ALANINDA AVRUPA'NIN İLK SIRASINDAYIZ'

Obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Fırat Bayraktar ise "Yaklaşık 45-50 yıl öncesinde obezite dünya için çok önemli bir sorun değildi. Yıllar geçtikçe ve dünyadaki yaşam tarzı değiştikçe, yiyecek üretiminde ağır kalori yükü olan fakat besleyici etkinliği düşük olan gıda üretimine geçildi. Böyle bakıldığında 1980'ler sonrası bu süreç hızlandı. Erişkinlerde yüzde 15 civarında olan kilo fazlalığı hızla artmaya başladı. Bu dönem çocuklarda oran yüzde 5 civarında idi. Günümüzde ise 2016 verilerine bakıldığında erişkinlerde kilo fazlalığı yüzde 40'a ulaşmıştır. Her 10 kişiden 4'ünde fazla kilo söz konusudur. Obezite bireylerin yüzdesi dünyada yüzde 13'tür. Şişmanlık alanında ülke olarak çok iyiyiz. Avrupa'nın ilk sırasındayız. Bu durum sağlıkta sonuncu olmak gibidir. Gelecek yıllarda çok daha kötü sonuçlar oluşmasını beklemeden bu büyük soruna bir çözüm getirmek gerekiyor. Türkiye'de en fazla obez sıklığı olan şehir Adana, en az olan şehir ise Erzurum'dur" ifadelerini kullandı.

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk da toplantıda yaptığı konuşmada, "Dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan, önlenebilir ve tedavi edilebilir ömür boyu süren bir hastalık olan obezitenin tanı ve tedavi yöntemi için multidisipliner, profesyonel bir ekibe ihtiyaç vardır. Bu ekiplerin hizmet verdiği obezite merkezleri ülkemizde hem Sağlık Bakanlığı hem de TOAD iş birliği ile kurulmuştur" diye konuştu.