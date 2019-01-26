Prof Dr. Bekir Karlığa'dan İki Önemli Eser!

Bekir Karlığa'nın akıcı bir üslup ile kaleme aldığı, "Bir Medeniyet Düşünür Farabi" ve yine Bekir Karlığa'nın tercüme ettiği İbn Rüşd'ün kaleme aldığı, "Faslu'l Makal- Felsefe Din İlişkisi" isimli eserler raflardaki yerini aldı.

Bir Medeniyet Düşünürü Farabi

Farabi'nin düşünce sistemi eklektiktir. O, bir yandan sıkı sıkıya bağlı bulunduğu Aristo Felsefesiyle Eflatun'un görüşlerini bağdaştırmaya çalışırken; diğer yandan dönemin hakim felsefi yaklaşımı olan çok Tanrıcı Helenistik felsefenin temel konularını yeniden yorumlamaya çalışmış ve buradan hareketle, gönülden bağlı bulunduğu İslam dininin getirdiği saf Tevhid inancına dayalı yeni ve özgün bir düşünce sistemi( İslam düşüncesi) inşa etmek istemiştir.

Farabi, yalnız kendi dönemine ya da yalnız Türk ve İslam dünyasına değil, doğusuyla batısıyla her dönemde tüm dünyaya ışık tutan büyük bir dünya filozofudur.

Faslu'l Makal/ Felsefe Din İlişkisi

Bu eser, din ve felsefe alanında, birini diğerine feda etmeksizin ve her birinin olması gereken yeri çok iyi belirleyerek mükemmel bir yorum getirmektedir. Dolaysıyla İbn Rüşd, Platon'dan beri birçok düşünürün tasarlayıp da gerçekleştiremediği bir izahı gerçekleştirmiştir.

Faslu'l Makal'ın, İslam düşüncesi ve din felsefesi açısından da tartışılmaz bir önemi vardır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra başlayan akıl ve vahiy, zahir ve batın muhkem ve müteşabih, tevil ve tefsir tartışmaları gittikçe büyüyen bir hızla İslam düşüncesinin gündeminde yeralmış ve sonra da muhtelif mezheplerin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Prof. Dr. Bekir Karlığa kimdir?

1947 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Babasından Kur'an-ı Kerimve Arapça dersleri aldı. Daha sonra Urfa ve Diyarbakır medreselerinde klasik usulde Arapça, Farsça ve dini ilimler öğrenimi gördü. 1968'de Maraş İmam Hatip Okulu'nu bitirdi. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

Akademik hayatına, 1977 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde Felsefe ve Mantık Asistanı olarak başladı. 1980 yılında Felsefe Doktoru unvanını aldı. Bu kurumun İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesi üzerine, 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1987'de Doçent ve 1993'te de Profesör oldu.

İmam Hatip Okulu öğrencisi iken Akif Nuri Müstear adıyla başladığı tercüme faaliyetlerini profesörlüğüne kadar devam ettirdi. Başta Fi Zılâl'il-Kur'an ve İbn Kesir tefsirleri olmak üzere 40 civarında eseri Arapçadan Türkçeye tercüme etti.

Ömrünün büyük bir bölümünü İslam düşünce geleneğinin yeniden yapılandırılması için sarf eden Prof. Dr. Bekir Karlığa, 30 yıla yakın süre, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam düşüncesi, İslam düşüncesine giriş, İslam düşüncesinin Batı düşüncesine etkileri, Çağdaş İslam düşüncesi ve Osmanlı düşüncesi konularında Lisans, Yüksek Lisans dersleri verdi ve pek çok Master, Doktora tezi yönetti.

2008 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Medeniyet Araştırmaları Merkezi'ni (MEDAM) kurdu. Daha sonra Başbakan Baş Müşaviri olarak Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Türkiye Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Son on yıldır çalışmalarını daha çok düşünce, medeniyet ve Doğu-Batı ilişkileri alanında yoğunlaştırmış bulunan Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın 5 yıl emek vererek hazırladığı"Batı'ya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli", Cumhur Başkanlığı tarafından 2013 yılı Kültür-Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

Mahya Yayınları, Bekir Karlığa'nın bütün eserlerinin toplu yayınını kararlaştırmıştır. Şimdiye kadar bu dizi içerisinde, ''Din ve Düşünce'', ''Din ve Medeniyet'', ''Islahatçı bir İslam Düşünürü Tunus'lu Hayrettin Paşa'' isimli eserleri yayınlanmıştır. Bu dizi içerisinde öncelikle "İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri", "Küresel İnsanlık Girişimi", "İslam Düşüncesi'ne Giriş" ve "Osmanlı Düşüncesi'nin Oluşumu" isimli eserleri yayına girecektir.