Prof. Dr. Bektaş: İzmir depremi, Doğu Karadeniz'e uyarıdır - Son Dakika

DOĞU Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir depreminin Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı olduğunu kaydederek, "1999'dan önce yapılan binaların güvenirliği, bütünü ile gözden geçirilmelidir" dedi.

Gürcistan'da 3 yıl önce meydana gelen depremlerin fay hattını tetiklediği ve yarılmayı hızlandırdığının saptanmasının ardından, 4'üncü deprem kuşağından 3'üncü deprem riski bölgesine çekilen Karadeniz'de, deprem riski de arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem ve Doğu Karadeniz'de deprem riskine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.