Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildi.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu
, beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildi.
Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Şişli
'deki Florence Nightingale
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başarılı bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:38 Kaynak: AA
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