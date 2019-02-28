Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hastaneye Kaldırıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildi.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildi.

Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başarılı bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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