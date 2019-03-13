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Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. Dedeoğlu'nun tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Doktor Okan Özçeker tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Dedeoğlu'nun beyin kanamasına bağlı olarak saat 20.40'ta yaşamını yitirdiği belirtildi. Özçeker, "Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, 27 Şubat 2019 tarihinden itibaren baloncuk yırtılmasına bağlı, beyin kanaması tanısıyla hastanemiz yoğun ünitesinde tetkik, tedavi ve takipleri devam ederken, 12 Mart 2019 tarihinde gelişen Akut Serebral Vazospam nedeniyle genel durumu kötüleşmiştir. Genel durumu düzelmeyen Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu'na yapılan tıbbı değerlendirmeler, tetkikler ve testler sonucunda 13 Mart 2019 tarihinde saat 13.40'ta beyin ölümü tanısı konulmuştur. Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen, 13 Mart 2019 tarihinde saat 20.40'ta vefat etmiş olup, başta ailesi olmak üzere, ülkemizin, bilim camiasının, tüm akademisyenler ile öğrencilerinin ve hepimizin başı sağ olsun" dedi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

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