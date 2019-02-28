Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Sağlık Durumu
1 saat önce
Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu
'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Şişli Florence Nightingale
Hastanesi'nin bağlı olduğu Demiroğlu Bilim Üniversitesi
'nden yapılan açıklamada, Dedeoğlu'nun hastanenin acil servisine getirildiği ve yapılan tetkikler sonucu baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısı konulduğu belirtildi.
Dedeoğlu'nun operasyona alındığı ve kanamanın durdurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun operasyon sonrası yoğun bakım ünitemizde tıbbi tedavisi ve takibi halen sürmektedir. Yaşamsal fonksiyonlarına ait bulgular iyi olmakla birlikte, hayati riski devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:03 Kaynak: AA
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