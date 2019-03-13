Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Vefatı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Vefatı

20 dakika önce

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker, "Sayın Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 13 Mart 2019 tarihinde saat 20.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Vefatı, System.String[]
Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker, "Sayın Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 13 Mart 2019 tarihinde saat 20.40'ta vefat etmiş olup başta ailesi olmak üzere ülkemizin, bilim camiasının, tüm akademisyenler ile öğrencilerinin ve hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Özçeker, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 Şubat tarihinden itibaren baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısıyla hastanenin yoğun bakım ünitesinde tetkik, tedavi ve takipleri yapılan Dedeoğlu'nun genel durumunun 12 Mart'ta kötüleştiğini söyledi.

Genel durumu düzelmeyen Dedeoğlu'na yapılan tıbbi değerlendirmeler, tetkikler ve testler sonucunda 13 Mart'ta saat 13.40'ta beyin ölümü tanısının konulduğunu aktaran Özçeker, şöyle konuştu:

"Sayın Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 13 Mart 2019 tarihinde saat 20.40'ta vefat etmiş olup başta ailesi olmak üzere ülkemizin, bilim camiasının, tüm akademisyenler ile öğrencilerinin ve hepimizin başı sağ olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Şişli, Hatice Çarpar, Beril Dedeoğlu, Güncel
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