Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Dedeoğlu'nun eşi, çocukları, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve çok sayıda seveni katıldı. Dedeoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna getirildi. Törende taziyeleri Dedeoğlu'nun eşi Hasan Basri Dedeoğlu kabul etti.

"Türkiye için çok büyük bir kayıp"

Beril Dedeoğlu'nun vefatının Türkiye için çok büyük bir kayıp olduğunu söyleyen eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Beril hoca Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli, çok vatansever akademisyenlerden biriydi. Kısa dönem yaptığı bakanlıkta da son derece başarılı olmuştu. Nur içinde yatsın, Türkiye için çok büyük bir kayıp" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

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