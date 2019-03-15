Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman: Genç İşsizlikte Dramatik Bir Artış Var

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde işsizlik 2018 yılı Aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi oldu.



Açıklanan rakamları değerlendiren Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, işsizlik oranının 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,5 seviyesinde yüksek bir oranda gerçekleştiğini belirterek, "İşsizlikteki tırmanışın temel nedeni 2018 2'nci çeyrekten başlayarak kendini gösteren ekonomik daralmadır. Türkiye ekonomisi 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyürken yılı eksi yüzde 3,0 ile ciddi bir ekonomik daralma ile bitirdi. 2018 4'üncü çeyrek eksi büyüme oranının etkisinin işsizlik üzerinde ciddi bir baskı oluşturması beklenen bir sonuçtur" dedi.



"YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATILAMIYOR"



Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında en fazla istihdam kaybının yüzde 1,5 azalış ile inşaat sektöründe olduğunun görüldüğünü, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının da 1 puan düştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ataman, "İşsizlikten en fazla etkilenen kesimin genç nüfus olması ciddi bir sorun. Genç nüfus (14-24 yaş) işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2'den yüzde 24,5'e çıkarak 5,3 puan artmış olması dikkat çekici. Genç işsizliğindeki dramatik artış, ilk işini arayanların iş bulamadıklarına işaret ederken, yeni istihdam alanlarının da yaratılamadığının bir göstergesi" diye konuştu.



İşsizliğin ancak reel yatırımların arttırılarak yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla çözülebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ataman, "Ancak Türkiye siyasetinin yerel seçimlere kilitlenmiş olmasından kaynaklı ekonomik beklentilerdeki belirsizlik, yatırımcıyı olumsuz etkiliyor. Bu bakımdan işsizliğin kısa dönemde düşmesi olası gözükmüyor" değerlendirmesini yaptı. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor

Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak

Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir