Prof. Dr. Bingür Sönmez Judoda Siyah Kuşak Sahibi Oldu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'e siyah kuşak takdim etti.





Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'e siyah kuşak takdim etti.



Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye Judo Federasyonu İstişare Kurulu Başkanı Zihni Papakçı, milli sporcular ve eski yöneticiler katıldı.



SÖNMEZ: "BİR HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"



Prof. Dr. Sönmez, judoyu çok sevdiğini ve çok değerli hocalarla çalıştığına değinerek, "1967 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde judoya başladım. Çok değerli hocaların elinde yetiştik. Dersler ağırdı, sarılık geçirmiştim ve 1971'de kahverengi kuşakta judoyu bırakmak zorunda kaldım. Sistemden çok uzaklaştım ama Zihni Papakçı'nın farkındalığıyla federasyon başkanımıza bilgi verdiler. Judo Federasyonu'nun vefa örneğidir. İlk defa bir federasyon, 50 yıl sonra bir sporcusunu hatırlıyor ve kuşağını sınavsız veriyor. Bir hayalim gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra müsabakalara da gelerek, gençlere ödüllerini takdim edeceğim" şeklinde konuştu.



HUYSUZ: "BİNGÜR HOCA ÖRNEK OLACAK"



Sezer Huysuz ise Sönmez'in çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Geçmişinde spor olan insanların camialara tanıtılması lazım. Yeni nesile bu insanları örnek göstermek için çabalıyoruz. Sporla eğitimin bir arada gideceğini göstermek istiyoruz. Bundan sonra Türk judosu adına Bingür Sönmez hocamızdan faydalanacağız. Umarım beraber güzel projelere imza atarız. Bingür hoca, judocu kardeşlerimize örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.



Sezer Huysuz, Zihni Papakçı ile eski Judo Federasyonu Başkanı ve Dünya Geleneksel Sporlar Eş Başkanı İbrahim Öztek, siyah kuşağını Bingör Sönmez'in beline taktı. Ardından Sezer Huysuz, sertifikasını Prof. Dr. Sönmez'e takdim etti. Federasyon başkanı Huysuz, ayrıca Bingür Sönmez'e rozet ve plaket verdi.



İbrahim Öztek, Dünya Geleneksel Sporlar Federasyonu Eş Başkanı olarak Sönmez'e madalya takdim ederken, Bingür Sönmez ise Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a antika Japon samuray kılıcı hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Açıklamalar



-Siyah kuşak takılma anı



-Sönmez'in Huysuz'a kılıç hediyesi



Detay görüntüler



- İstanbul

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'nin Müftü Nikahı Başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden Ret Cevabı Geldi

Kömür Üretimindeki Rekor Artışla 3 Milyar Lira Ülkede Kaldı

Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması

Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu