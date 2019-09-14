Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent Hastanesi'nde
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Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent Hastanesi'nde

51 dakika önce

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özel Atakent Hastanesi'nde "Sağlıkta Şiddet" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent Hastanesi'nde, System.String[]

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özel Atakent Hastanesi'nde "Sağlıkta Şiddet" konulu konferans verdi.


Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe artıyor. Hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık çalışanları takdir görmenin ötesinde şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla emsal çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özel Atakent Hastanesi'nde konferans verdi. Konferansa Yalova İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, Özel Atakent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, hastane yönetimi ve hekimler ile avukatlar ve savcılar katıldı. Prof. Dr. Bingür Sönmez konferans öncesinde hastaneyi gezerek hastaları ziyaret etti. Konferans sonunda Prof. Dr. Bingür Sönmez'e plaket takdim eden Kemalettin Akkurt, sağlık çalışanları adına kendisine teşekkür etti. - YALOVA

Bingür Sönmez, Atakent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:13 Kaynak: İHA
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