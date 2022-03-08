Prof. Dr. Birnur Akkaya'nın projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Birnur Akkaya'nın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Akkaya'nın yürütücüsü olduğu ve "1002-Hızlı Destek Programı" kapsamında TÜBİTAK'a sunulan "Bazı Misvak Bileşenlerinin Glukansukraz İnhibitörü Olma Potansiyelinin Deneysel ve İn Siliko Araştırılması" başlıklı proje yapılan incelemenin ardından desteklenmeye layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, şunları kaydetti:

"Diş sağlığı, sadece dişlerin değil aynı zamanda diğer hastalıkların da temelinde yatan bozukluklar arasında yer almaktadır. Bahsi geçen inhibitörlerin, olumlu sonuç alınması durumunda fırça, macun, gargara hatta yiyeceklerde yer alması planlanmaktadır. Başarılı olunması durumunda bu proje yaşam kalitesini artıracak. Ayrıca, antibiyotik direnci oluşturan ürünlerin yerine alternatif ürünlerin oluşturulacak olması ile halk sağlığı alanında etkisini gösterecektir."