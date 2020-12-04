Prof. Dr. Budak: "Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz" - Son Dakika

Prof. Dr. Budak: "Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz"

04.12.2020 14:31
Prof. Dr. Budak:

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tarafından, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısı ile "İklim Değişikliği Etkisinde Kesintisiz Gıda Üretimi İçin Toprak Yönetimi" paneli düzenlendi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tarafından, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısı ile "İklim Değişikliği Etkisinde Kesintisiz Gıda Üretimi İçin Toprak Yönetimi" paneli düzenlendi. Online olarak düzenlenen panele onur konuğu olarak katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği Etkisinde Kesintisiz Gıda Üretimi İçin Toprak Yönetimi" isimli panel, online olarak yapıldı. EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum'un da katıldığı, moderatörlüğünü ise Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın yaptığı panele konuşmacı olarak; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Dr. Nevzat Birişik, EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek yer aldı.

"Yapılması gerekenlerin başında sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimi geliyor"

Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Oluşumu binlerce yıl süren toprak, dünya üzerinde birçok ekosistem için denge unsurudur; ancak ne yazık ki, tarih boyunca insanoğlunun temel ihtiyaçlarını karşılayan, sunduğu imkanlarla bizzat yaşamın sembolü olan topraklarımız bugün tehdit altında. Toprağa karşı ciddi bir tahribat var. Tüm dünyada ve ülkemizde bu konuda çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor. Toprak, canlı bir organizma ve yenilenmeye ihtiyacı var. Eskiden var olan nadasa bırakma alışkanlığı da daha fazla kar elde etmek amacıyla yapılmamaya başlandı. Ama bu şekilde de toprak kendisini toparlamadan tekrar kullanmaya başlıyoruz. Bu da toprağın tahrip edilmesine yol açıyor. Diğer taraftan tüketim alışkanlıklarımız iklim değişikliklerine ve ekosistemde değişikliklere yol açıyor. Yaşadığımız pandemi de bunun bir göstergesi. Bu yıl ülkemizde yaşanan yağış düzensizliği de tamamen tüketim alışkanlıklarından ortaya çıkan bir durum" diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, "Yapılması gerekenlerin başında sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimi geliyor. Bu sorunla ilgili politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde ve ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde, araştırma enstitülerinde ve STK'lar kapsamında önemli çalışmalarımız var. Yeterli akademik alt yapıya ve Ar-Ge birikimine sahibiz. Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda aldığımız önlemler var. Bir gram çakıl taşımızı bile milli ve manevi çıkarlar doğrultusunda çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise, "Çağımızda en önemli sorunlardan birisi iklim değişikliği. Toprak, bizim var oluş sebeplerimizden bir tanesi. İklim değişikliği ile beraber toprak kayıplarımız da giderek artıyor. Sularımız giderek azalıyor ve kirleniyor. Kuraklığa doğru gidiyoruz. Bizler, bilim insanları olarak bunlara tedbirler almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu gün işleyeceğiz konunun önemi büyük. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümümüze böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Geri dönüşü olmayan bir serveti kaybedebiliriz"

TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik de, toprağın tarımsal üretimin ana araçlarından biri olduğunu söyledi. Dr. Birişik, "Sadece tarım için değil tüm canlılar için toprağın önemi büyük. İnsan eliyle yaptığımız faaliyetlerin toprak üzerinde büyük bir baskısı var. Tedbir almamamız durumda geri dönüşü olmayan bir serveti kaybedebiliriz. Toprak için bir diğer önemli tehdit unsuru ise erozyon. Erozyon sebebiyle yıllık 500 milyon ton arazi kaybediyoruz. Yine topraklarımızın yüzde 2'si hatalı gübreleme ve sulama neticesinde bozulmuştur. Dünya nüfusu giderek artıyor. İnsanların artan barınma alanı ihtiyacı da tarım alanlarının azalmasına vesile oluyor. Türkiye son 50 yılda erozyonla mücadele ciddi çalışmalar yaptı. Orman alanlarını 18 milyon hektardan 22 milyon hektara çıkardı. Orman yoğunluğunu da yüzde 30'dan yüzde 40'a kadar çıkardı" dedi.

Alınması gereken önlemlerden bahseden Dr. Birşik, "Bu konuyu öncelikle her zaman gündemde tutmalıyız. Türkiye'nin toprak veritabanını oluşturmalıyız. Toprak kullanım planlamaları yapılmalı. Toprak kalite sınıflandırmalarını verimli şekilde yapmalıyız. Her türlü hassas tarım teknolojisini, toprağı yormayacak şekilde kullanmalıyız. Mikrobiyal gübrelerin kullanılmasını yaygınlaştırmalıyız. Toprağı en az şekilde işlemeli, ürün bazlı işleme sistemine geçmeliyiz" şeklinde konuştu.

Panel, EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek'in gerçekleştirdiği konuşmaların ardından sona erdi. - İZMİR

Prof. Dr. Budak: Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz
Prof. Dr. Budak: Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz

Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, Milli, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Budak: 'Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim
İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor         
14:23
Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak         
14:10
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Takip ediliyorum" diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var         
12:46
Eşinin terk ettiği koca, 7. kata çıkıp intihara teşebbüs etti! Vatandaşlar film izler gibi izledi Eşinin terk ettiği koca, 7. kata çıkıp intihara teşebbüs etti! Vatandaşlar film izler gibi izledi         
12:12
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
Üç gencin kısıtlamada yaptığı Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı Üç gencin kısıtlamada yaptığı Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı         
09:12
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı 'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı         
21:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 14:36:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Budak: "Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei