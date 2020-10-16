Prof. Dr. Budak: "Son 3 yılda Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attık" - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü olarak görevinde 3'üncü yılını dolduran Prof. Dr. Necdet Budak, kendisi için hazırlanan sürpriz kutlama töreninde yaptığı konuşmada, "Ege Üniversitesinde son 3 yılda Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attık. Son 2 yıldır en fazla proje yapan üniversiteyiz" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, görevinde 3'üncü yılını doldurdu. Rektör Budak'ın 3'üncü yılını doldurması nedeniyle EÜ Rektörlük bahçesinde sürpriz bir kutlama töreni düzenlendi. Törene; üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik idari personel ile öğrenci temsilcileri katıldı. Törende Rektör Budak, dördüncü yıl pastasını kesti.

Törende konuşan Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm üyelerimizle tam bir aile ortamı oluşturduk. Bana öğrencilik yıllarımda Ege Üniversitesine rektör olacağım söylenseydi, bunu hayal edemezdim. Ülkemizin ve tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bu pandemi sürecinde üniversitemiz mensupları tarafından yapılan bu sürpriz beni çok mutlu etti. Ege Üniversitesinde son 3 yılda Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attık. Son 2 yıldır en fazla proje yapan üniversiteyiz. İnşallah araştırma üniversiteleri arasında da yerimizi alacağız. En önemli konuların başında huzur, güven ve birbirimize ulaşmak geliyor. Ulaşılabilir bir üst yönetim modelini tüm birimlerimizce benimsedik. Eğitim-öğretimde kalite ve akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor. 3 yıldır sizlerle birlikte devletimize, milletimize, üniversitemize hizmet etme şansı bulduk. Bundan gurur ve mutluluk duyuyorum. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendisini ülkesine adamış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak son nefesime kadar bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Programda ayrıca, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından hazırlanan Rektör Prof. Dr. Budak'ın üç yılını anlatan bir film gösterildi. - İZMİR