Prof. Dr. Budak: "Yerli ve Milli Yazılımlar Geliştirmek Veri Güvenliği Açısından Oldukça Önemli"

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, yazılım alanına yönelik sürekli çalışmalar yaparak, öğrencilerini yazılım sistemlerinin geleceği için yetiştiriyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, yazılım alanına yönelik sürekli çalışmalar yaparak, öğrencilerini yazılım sistemlerinin geleceği için yetiştiriyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise konuyla ilgili, "Yerli ve milli yazılımlar geliştirmek ulusal ve uluslararası veri güvenliği açısından da oldukça önem taşıyor. Bilindiği üzere devletimiz bir dijital dönüşüm hareketi başlattı" dedi.



Ekonomi, sağlık, iletişim, güvenlik, eğitim, ulaşım gibi günlük hayatın içerinde yer alan her sektör için yazılım büyük önem arz ediyor. Özellikle, Türkiye gibi genç nüfusa ve ilerleme birikimine sahip ülkeler için yazılım önemli bir alan haline geldi. Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de yazılım alanına yönelik çalışmalar yürütüyor



Rektörden yerli ve milli yazılım vurgusu



Mühendisliği Bölümünde akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yerli ve milli yazılımın ülkeler için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Budak, günümüz dünyasında tüm sektörlerin hızla dijitalleşme sürecine girdiğini ifade ederek, "Artık tüm verilerimiz dijital ortamda bulunuyor. Bu sebepten yerli ve milli yazılımlar geliştirmek ulusal ve uluslararası veri güvenliği açısından da oldukça önem taşıyor. Bilindiği üzere devletimiz bir dijital dönüşüm hareketi başlattı. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana bu dönüşümü Ege Üniversitesinde hayata geçirmek adına önemli adımlar attık. Bilimsel ve bürokratik pek çok işlemi tek şifre sistemimize entegre ettik. Çağın gerektirdiği bilgi birikimine sahip yazılımcıları Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzde yetiştiriyoruz. İnanıyorum ki burada okuyan gençlerimiz gelecekte dijital dönüşüm adına önemli rol oynayacaklar. Hocalarımıza ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



Yazılım sistemleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Topaloğlu, "Yazılımın içinde olmadığı bir sistemin bugün ne günlük hayatta, ne eğitim alanında, ne ekonomi alanında kısacası hiç bir alanda yaşaması mümkün değil. Bundan 25-30 yıl öncesinde yazılım, çalışma hayatında sadece iş ile ilgili kullanılıyordu. Günümüzde ise ulaşım sisteminden tutun; sağlık, ekonomi, askeri, finans alanları başlıca olmak üzere aklımıza gelebilecek her alanda yani hayatın içinde mütemadiyen kullanılıyor" dedi. - İZMİR

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