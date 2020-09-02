Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyelik Komitesine seçildi - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyelik Komitesine seçildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük kardiyoloji derneklerinden olan ve binlerce üyesi bulunan derneğin üyelerle ilişkilerinde aktif rol oynayacak Prof. Dr. Görenek'in bu görevi 2020-2022 yıllarında yürüteceği duyuruldu.

Görenek'in hazırlanmasında görev aldığı Avrupa Kardiyoloji Derneği Yeni Bilimsel Kılavuzunun birkaç gün önce kardiyoloji alanında en seçkin dergilerden European Heart Journal'de yayımlandığı belirtilen açıklamada, kılavuzun çok sık rastlanan bir çarpıntı türü olan "atriyum fibrilasyonu" hakkında olup, hekimlere bu hastalığın önlemesi ve tedavisi ile ilgili öneriler sunduğu bildirildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Bülent Görenek'in daha önceki bilimsel yazılarından 10'unun yine bu kılavuzda kaynak olarak gösterildiği bilgisi de paylaşıldı.