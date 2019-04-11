Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Bülent Görenek'e Türk Kalp Vakfı Tıp Ödülü

Prof. Dr. Bülent Görenek'e Türk Kalp Vakfı Tıp Ödülü

15 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek'e "Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Nedip Kürklü Tıp Ödülü" verildi.

Prof. Dr. Bülent Görenek'e Türk Kalp Vakfı Tıp Ödülü, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek'e "Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Nedip Kürklü Tıp Ödülü" verildi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Bülent Görenek ödülünü Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ve Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın'ın elinden aldı. Her yıl tıp alanında seçkin bilim insanlarına takdim edilen ödüle bu yıl gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği önemli bilimsel çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Bülent Görenek layık görüldü. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:30 Kaynak: İHA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Kalp Vakfı, Bülent Görenek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece İddialarına İlişkin 4 İsim Sayıp AK Parti'yi Suçladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:45:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Bülent Görenek'e Türk Kalp Vakfı Tıp Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]