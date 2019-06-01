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Prof. Dr. Bülent Görenek'e uluslararası görev

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 45. Uluslararası Elektrokardiyoloji Kongresi'nde, 2021-2023 yılları için Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneğine başkan seçildi.

Prof. Dr. Bülent Görenek'e uluslararası görev, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 45. Uluslararası Elektrokardiyoloji Kongresi'nde, 2021-2023 yılları için Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneğine başkan seçildi.
Görenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1959 yılında kurulan derneğin, en köklü kardiyoloji dernekleri arasında yer aldığını belirterek, çoğunluğu Avrupa ve ABD'den binlerce üyesinin bulunduğunu söyledi.
Derneğin merkezinin İngiltere'de, şu anki başkanın ise Kanadalı Prof. Adrian Baranchuk olduğunu dile getiren Görenek, şunları kaydetti:
"2007 yılında İstanbul'da rekor bir katılımla derneğin 34'üncü kongresini düzenlemiştim. Dernek, kalp hastalıklarının tanısında kullanılan EKG, holter gibi yöntemler üzerinde ve kalp çarpıntıları konusundaki çalışmaları ile tanınıyor. Kardiyoloji alanında saygın dergilerden biri olan 'Journal of Electrocardiology' isimli bilimsel dergisi var."
Prof. Dr. Görenek, dernekte 2021-2023 yıllarında başkanlık görevini üstleneceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bülent Görenek, Sağlık
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