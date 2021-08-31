Prof. Dr. Bülent Görenek'ten, Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde yayınlanan bilimsel kılavuza katkı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde yayınlanan bilimsel kılavuza katkı sundu.

ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 27-30 Ağustos'ta kongrede önemli bir bilimsel kılavuz yayınlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu kılavuzun hazırlanmasında görev alan az sayıda bilim insanı arasında Prof. Dr. Görenek'in de bulunduğu duyuruldu.

Ayrıca açıklamada görüşlerine yer verilen Görenek, şunları kaydetti:

"Kalp pilleri ve kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılan özelleşmiş kalp pilleri konusunda yazılmış olan bu dokümanın hazırlanmasında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden konusunda uzmanlaşmış bilim insanları görev aldı. Son yıllarda çok önemli bilimsel gelişmelerin olduğu kalp pilleri konusunda en son yenilikler ve hekimlere yönelik önerilerin yer aldığı kılavuz, kardiyoloji camiasında merakla bekleniyordu."

Açıklamada, Prof. Dr. Bülent Görenek'in kılavuzun 2013 yılında yayınlanan bir önceki versiyonunda da görev aldığı ve tecrübelerini hekimlerle paylaşma olanağı bulduğu ifade edildi.