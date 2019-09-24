Prof. Dr. Bülent Şekerel: Çocukluk çağında besin alerjisi görülme sıklığı artıyor
1 saat önce
Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, ailelerin fazla korumacı davranmalarının alerji açısından risk unsuru olduğunu söyledi.
Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, ailelerin fazla korumacı davranmalarının alerji açısından risk unsuru olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:50
Müge Anlı'da cinayete kurban gittiği düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelen itiraf şoke etti İYİ Partili Yılmaz, IMF görüşmesinin detaylarını açıkladı: Türkiye ekonomisini değerlendirmemizi istediler Kapıkule'de yolcunun çantasından çıktı: 11 köpek yavrusu Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı