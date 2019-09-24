Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Bülent Şekerel: Çocukluk çağında besin alerjisi görülme sıklığı artıyor
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Prof. Dr. Bülent Şekerel: Çocukluk çağında besin alerjisi görülme sıklığı artıyor

1 saat önce

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, ailelerin fazla korumacı davranmalarının alerji açısından risk unsuru olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bülent Şekerel: Çocukluk çağında besin alerjisi görülme sıklığı artıyor, System.String[]

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, ailelerin fazla korumacı davranmalarının alerji açısından risk unsuru olduğunu söyledi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:50 
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