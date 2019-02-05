Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Burak Turna'dan Tıp Camiasını Buluşturan Açılış

Prof. Dr. Burak Turna'dan Tıp Camiasını Buluşturan Açılış

1 saat önce

Robotik cerrahi alanında yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarıyla tanınan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna'nın Lider Centrio'daki muayenehanesinin açılışı, İzmirli hekimleri bir araya getirdi.

Prof. Dr. Burak Turna'dan Tıp Camiasını Buluşturan Açılış, System.String[]
Robotik cerrahi alanında yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarıyla tanınan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna'nın Lider Centrio'daki muayenehanesinin açılışı, İzmirli hekimleri bir araya getirdi.

Prof. Dr. Burak Turna, Lider Centrio'daki muayenehanesini hizmete açtı. Yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Prof. Dr. Burak Turna, bu anlamlı günde kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Turna, İzmir'de son 6 yıldır uygulanan robotik cerrahi ile birlikte endoskopik ve laparoskobik ameliyatlarının özellikle; prostat, böbrek kanseri ve ürolojik rahatsızlıklarının tedavisinde başarıyla kullandıklarını ifade etti.

Son bir yıldır İskoçya'nın Başkenti Edinburgh'da robotik cerrahi alanında akademik ve klinik anlamda çalışmalar yaptığını kaydeden Turna, Edinburgh Üniversitesi Hastanesinde bir Türk hekim olarak ülkemizi başarıyla temsil etmekten ötürü gurur duyduğunu da dile getirdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:27 Kaynak: İHA

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