Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Çağlar'dan deprem uyarısı
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Prof. Dr. Çağlar'dan deprem uyarısı

1 saat önce

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektör Yardımcısı Naci Çağlar, "Asıl konuşulması ve sorgulanması gereken konu bireysel ve toplumsal olarak depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur" dedi.

Prof. Dr. Çağlar'dan deprem uyarısı, System.String[]

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektör Yardımcısı Naci Çağlar, "Asıl konuşulması ve sorgulanması gereken konu bireysel ve toplumsal olarak depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur" dedi.


İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli ve Sakarya, Tekirdağ ve Bursa'da hissedilen deprem paniğe neden olurken, daha önce de olabilecek depremlerle ilgili uyarılarda bulunan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Çağlar yaptığı açıklamada, "26 Eylül Perşembe günü Silivri açıklarında ve yerin 7 km derinliğinde 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu deprem sonrasında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Bununla birlikte bazı binalarda çatlaklar ve hasarlar oluşmuştur. Ülkemiz aktif bir deprem kuşağında olması nedeniyle sık sık depremlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle, yaşanan depremler sonrasında asıl konuşulması ve sorgulanması gereken konu bireysel ve toplumsal olarak depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur. Bu son depremde de yaşanan olumsuzlukların asıl nedeni yapı stokumuzun halen depreme karşı yetersiz olmasıdır" diye konuştu.


Yapı stokları depreme karşı güvenli hale getirilmelidir


Depremin Sakarya'da da hissedildiğini dile getiren Çağlar, "Marmara bölgesinde ve İstanbul'da olabilecek şiddetli bir depremin Sakarya'yı da derinden etkileyeceği açıktır. Bölgemizde yaşanabilecek yeni depremlerin Sakarya'yı derinden etkileyebileceği gerçeğinin farkında olarak mevcut yapı stokumuzun depreme karşı güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda üniversiteler, kamu kurumları, meslek odaları olarak gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmalıyız. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bizler; bu konuda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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