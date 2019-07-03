Prof. Dr. Çakmak 3 Temmuz kutlamalarına katıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum
'a gelişinin 100. yıldönümü törenlerle kutlandı.
Kutlama töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Temmuz 1919'da Erzurum'da karşılandığı İstanbulkapı semtinde başladı.
Atatürk'ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması törenine Erzurum Valisi Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9. Kolordu Komutanı Tümg. Veli Tarakcı, Jandarma
Bölge Komutanı Tümg. Ahmet Hacıoğlu
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
, Palandöken
Belediye Başkanı Muhammet Sunar
ve Aziziye
Belediye Başkanı Cevdet Orhan'ın yanı sıra çok sayıda gazi, öğrenci ve vatandaş katıldı.
Yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Havuzbaşı'na kadar yürüyen tören heyeti, burada Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 3 Temmuz'un önemine binaen yaptığı konuşmanın ardından bar ekibi ve mehteran gösterileriyle program sona erdi.
3 Temmuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum'a gelişinin 100. yıldönümü ilde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edilecek. - ERZURUM