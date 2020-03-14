Prof. Dr. Çalıkoğlu: El yıkarken renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Çalıkoğlu: El yıkarken renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanın - Son Dakika

Prof. Dr. Çalıkoğlu: El yıkarken renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanın

6 saat önce

TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "El yıkarken renksiz, kokusuz kalıp sabunlar tercih edilmeli. Renkli sıvı sabunlar çok daha fazla kimyasal içerdiği için alerjik reaksiyonlara yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Çalıkoğlu: El yıkarken renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanın, System.String[]

TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "El yıkarken renksiz, kokusuz kalıp sabunlar tercih edilmeli. Renkli sıvı sabunlar çok daha fazla kimyasal içerdiği için alerjik reaksiyonlara yol açabilir" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, koronavirüsten korunma konusunda el hijyeninin çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çalıkoğlu, koronavirüsün tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Hastalığın aşısı ya da ilacı olmaması koruma yöntemlerinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Bunlar arasında en önemlisi ise el hijyeni. Bu süreçte renksiz kokusuz kalıp sabun ile ellerin sık yıkanması çok önemli. Renkli sıvı sabunlar çok daha fazla kimyasal içerdiği için alerjik reaksiyonlara yol açabilirler. Bu nedenle renksiz, kokusuz kalıp sabunlar tercih edilmeli" dedi.

'ELLER NEMLENDİRİLMELİ'

Prof. Dr. Çalıkoğlu, dezenfektanların da deri yüzeyindeki zararlı bakterileri öldürerek çok temiz bir ortam yarattığına vurgu yaptı. Özellikle sabun kullanılamayan durumlarda bu dezenfektanların kullanılabileceğini belirten Çalıkoğlu, "Ancak sık sabun, deterjan ve dezenfektan kullanımı deriyi kurutur ve çatlatır. Bu nedenle çok sık el yıkamamız gereken bu dönemde her el yıkadıktan sonra ellerin nemlendirilmesi çok önemlidir. Bu nemlendirmede pahalı ürünler kullanılması da şart değil. Eczanelerde satılan ve doktorların da yazdığı renksiz saf vazelin ile eller nemlendirilebilir. Bu süreçte merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:42 Kaynak: DHA
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