Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok - Son Dakika

Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok

10 dakika önce

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de ortaya çıkan ve 494 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, virüs için, "Gripten farkı yok" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 497 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, "Vücudumuzun direncini kırmazsak hastalanma olmaz. Bütün mesele budur. Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin. Korona diye çıkardılar ama merak etmeyin gripten farkı yok" görüşünü bildirdi.

"KORONA, BİR VİRAL ENFEKSİYONDUR"

Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve firmaların desteğiyle KSÜ'de düzenlenen "Maraş Paçası ve Gastronomisi" konulu konferansta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesinin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiği, Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınının yanı sıra doğru ve dengeli beslenme konularında bilgiler verdi.

"Korona, bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur" görüşünü diyen Karatay, koronavirüsün akciğerlerdeki hücrelerin içine girdiğini, solunum yoluyla bulaşmanın da bu anlama geldiğini belirtti.

Bundan korunmanın mümkün olduğunu anlatan Karatay, şöyle konuştu:

"EV YOĞURDU, EV TURŞUSU VE TURŞU SUYU TÜKETİN"

"Teknoloji ilerlemesine rağmen asırlardan beri daha virüsleri halledemedik. Virüslerin hücre içine girmesini bizim engellememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Hücre güçlü olursa virüsler kapıları açıp içeri giremezler. Vücudumuzun direncini kırmazsak hastalanma olmaz, bütün mesele budur. Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, doğal probiyotiktir, vücudumuzdaki dost bakterileri besler, ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu tüketin. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır. Korona diye çıkardılar ama merak etmeyin gripten farkı yok."

Türkiye'deki ekmek tüketiminin fazlalığına ve bazı gıdalarda mısır şurubu kullanımına değinen Karatay, özellikle çocukların bu tür maddeleri tüketmesinin sakıncılarına işaret etti.

Gribe karşı kelle paça tüketilmesini öneren Karatay, bu yemekte protein, dengeli yağ ve vitaminlerin bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok
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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:27 
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