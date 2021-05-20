Prof. Dr. Canan Karatay'ın Anayasa Mahkemesi'ne ceza iptali için yaptığı başvuru reddedildi - Son Dakika

Prof. Dr. Canan Karatay, hamilelere şeker yüklemesini eleştirmesi nedeniyle aldığı 720 liralık para cezasının iptali için bireysel olarak başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi'nden ret cevabı aldı.

Karatay, Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca cezanın onaylanmasının ardından hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği cezanın iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinde de dava açmıştı. Karatay, son ret ile birlikte iki kez mahkemelerden olumsuz yanıt almış oldu.

"İLGİ ALANIM OLAN KONUDA GÖRÜŞÜMÜ AÇIKLADIM"

Karatay, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruda ilgi alanı olan bir konuda genel uygulamaya yönelik eleştirilerde bulunduğunu, olayda tıbbi görüşünü açıkladığını, bu görüşleri nedeniyle gerekçesiz biçimde para cezası verilmesinin, düşünce, bilim ve sanat özgürlükleri ile sağlık ve adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini söyledi.

DAYANAKTAN YOKSUN OLDUĞU GEREKÇESİYLE KABUL EDİLMEDİ

Yüksek Mahkeme, Karatay'ın bireysel başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.C