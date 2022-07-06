Prof. Dr. Canan Karatay 'Ömrü uzatıyor' diyerek tavsiye etti! Zeytinyağını alıp, evinizin baş köşesine koyun

İnsanoğlu, var olduğu günden bu yana daha uzun yaşamanın sırlarını arıyor. Bu sır bazen bilimde kendisini gösterirken, bazen de doğal ürünlerde baş gösteriyor. Türkiye'nin önemli doktorları arasında yer alan Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyeleri de vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Karatay'ın "Ömrü uzatıyor" diyerek herkese önerdiği ürünlerin başında zeytinyağı geliyor.

"ALTINDAN BİLE DAHA DEĞERLİDİR"

Karatay, zeytinyağı hakkında şunları söyledi: "Sağlıklı meyvedir, altın değerindedir. Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için kişiler birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytinyağı hayatı uzatıyor. Zeytinyağı altından oldukça daha değerlidir. Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da şifasıdır. Soğuk sıkım zeytinyağı bol bol tüketilirse, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını yok eder. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, zeytinyağı kanser hücrelerini yok ediyor. Zeytinyağı eklem ağrılarını yok ediyor, baş ağrılarını yok ediyor, cildi yumuşatıp kadife benzeri yapıyor."

FAYDALARI ELLE SAYMAKLA BİTMİYOR

Zeytinyağı faydaları arasında yok yok! Ömrü uzattığı bilimsel olarak kanıtlanan zeytinyağı sağlıklı yaşamdan cilt bakımına kadar aklınıza gelebilecek her şey için iyi geliyor. İşte zeytinyağının faydaları: