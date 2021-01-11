Prof. Dr. Canan Seren: "Bebeklerin birçoğu doğum sırasında anneden enfekte oluyor" - Son Dakika

- Prof. Dr. Canan Seren: "Bebeklerin birçoğu doğum sırasında anneden enfekte oluyor"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren, "Bebeklerin birçoğu doğum sırasında anneden enfekte oluyorlar. Anneden bebeğe Kovid-19 geçişi, anne karnındayken geçtiği net olarak ispatlanamadı" dedi.

Korona virüs herkesi etkiliyor ancak aileleri en çok korkutan durum ise bebeklerinin korona virüsü olması. Bebeklerin birçoğunun korona virüsü hafif atlattığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bebeklerin korona virüsü hafif atlattığına dikkat çekilse de aileler yine de tedirgin. OMÜ bünyesinde kurulan Kovid Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi geçen günlerde hizmete başladı. Bugüne kadar 12 bebeğin tedavi edildiği ünite tam donanımlı şekilde hizmet veriyor.

Bebeklere korona virüsü bulaş yolları hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren, "Bebeklerin birçoğu doğum sırasında anneden enfekte oluyorlar. Anneden bebeğe Kovid-19 geçişi, anne karnındayken geçtiği net olarak ispatlanamadı. Literatürde tanımlanmış birkaç tane vaka var sadece. Bizim de bu şekilde bir vakamız oldu. Ancak daha çok doğum esnasında bebeklerin Kovid-19 enfeksiyonu aldıkları düşünülüyor. Bazı bebeklerimiz ise eve gittikleri zaman evdeki kişilerle temas sonrası enfekte olup servisimize yatışları yapılıyor" diye konuştu.

"Kovid bebeklerde hafif seyrediyor"

Salgın sürecinin başından beri 20 bebekte korona virüse rastlandığını, bunların da hafif şekilde atlattıklarını belirten Prof. Dr. Seren, "Salgın başladığı günden bugüne koronalı gebelerden doğan 20'ye yakın bebeği hastanemiz bünyesinde izledik. Aralıktan sonra kendi ünitemizde izlediğimiz bebek sayısı ise 12. Bu bebeklerin birçoğu gebelik sırasında anneden alınan enfeksiyonlar. Yalnızca 4 bebeğimiz enfeksiyonu çevredekilerden aldılar. Kovid-19 bebeklerde hafif seyrediyor, yeni doğanlarımız biraz daha şanslı. Eğer annede erken doğum gibi bir durum olmadıysa suni solunum cihazı ihtiyacı bu bebeklerimizde olmuyor. Enfeksiyonu rahat bir şekilde atlatıyorlar" şeklinde konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Kovid Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin tam donanımlı bir şekilde düzey 4 hizmet verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Canan Seren, "Kovid-19 bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok aileyi derinden etkiledi. Yeni doğan bebeklerimiz de bu etkilenen grup arasında yer almakta. Korona salgını başladıktan sonra önce gebelerde Kovid olduğunu gördük. Koronalı annelerimizin bebeklerini izlemeye başladık. Daha sonra zaman içerisinde artan vaka sayısı ile koronalı gebelerden doğan bebeklerin sayısı arttı. Bu nedenle biz de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi bünyesinde 4 yataklı 'Kovid Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi' açmayı uygun bulduk. Tam donanımlı bir ünite düzey 4 hizmet verebilmekte. Bebeklere kuvöz bakımı, suni solunum cihazı bakımı ve bunun dışında ihtiyaç duydukları yoğun bakımları verebiliyoruz.