Prof. Dr. Celal Şengör "dini değerleri aşağılama" suçundan ifade verdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Celal Şengör "dini değerleri aşağılama" suçundan ifade verdi

06.09.2022 16:56

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Prof. Dr. Şengör, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne avukatı Celal Ülgen ve gazeteci Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşıyla geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Altaylı, programında söylenen ifadeler nedeniyle zaman zaman kanala para cezası verildiğini belirterek, "Bilimsel bir tartışmayı, yahut kendi içinde inançlardan ötürü yasaklamaya kalkışmak ya da ceza vermek olacak bir şey değil. Orada 3 bilim insanı vardı. Celal, dünyanın hemen hemen bütün bilim akademileri üyesi. 3 profesör böyle bir konuyu tartışma ve görüş beyan etme hakkına sahiptir. Kimseye de hakaret edilmedi." diye konuştu.

Daha sonra adliyeye giren Prof. Dr. Şengör, soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra buradan ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs'ta bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Şengör hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda Prof. Şengör, 'Dini Değerleri Aşağılama' İddiasıyla Açılan Soruşturma İçin İfade Verdi Prof. Şengör, 'Dini Değerleri Aşağılama' İddiasıyla Açılan Soruşturma İçin İfade Verdi Prof. Dr. Celal Şengör 'dini değerleri aşağılama' suçundan ifade verdi Prof. Dr. Celal Şengör 'dini değerleri aşağılama' suçundan ifade verdi
Kaynak: AA

İstanbul Adliyesi, Fatih Altaylı, Celal Şengör, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Celal Şengör 'dini değerleri aşağılama' suçundan ifade verdi - Son Dakika

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