Prof. Dr. Celal Şengör , bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

Kaynak: DHA

Celal Şengör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Celal Şengör 'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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