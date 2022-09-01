Prof. Dr. Celal Şengör "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Celal Şengör "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

01.09.2022 11:31
Prof. Dr. Celal Şengör "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle  "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör,  "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.


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Celal Şengör, 'dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla ifadeye çağrıldı Celal Şengör, 'dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla ifadeye çağrıldı
Kaynak: DHA

Celal Şengör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Celal Şengör 'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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