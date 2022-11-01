Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında "soruşturmaya takipsizlik" kararı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında "soruşturmaya takipsizlik" kararı verildi

01.11.2022 19:26

Bir televizyon programında Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili açıklamaları sebebiyle tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Celal Şengör hakkında 23 Mayıs 2022'de, bir televizyon kanalındaki programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden Şengör, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça Şengör hakkında atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

HZ. İBRAHİM VE HZ. MUSA HAKKINDAKİ YORUMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayetçi olarak yer aldığı kararda, "Şüphelinin bir tarih bilimcisi olarak kişisel görüşlerini açıkladığı, her ne kadar şikayet dilekçelerinde 'masal' kelimesinin aşağılayıcı bir söylem olduğu iddia edilmiş ise de, şüphelinin soruşturmaya konu Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın yaşadığına dair bilimsel kanıt bulunmadığından mitolojik karakterler olduğunu vurgulamak adına 'masal' ibaresini kullandığını ifadesinde açıkça belirttiği, mitolojinin Türk Dil Kurumundaki tanımının da 'Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü' olduğu, yine şüphelinin Müslümanların inandığı İslam dinine ya da Peygamberlere yönelik hakaret suçu içeren bir söyleminin de bulunmadığı, sadece kişisel görüşlerini ve tarihsel araştırmalara dayanan bilgileri açıkladığı, bu nedenle şüpheliye ait sözlerin dini değerleri aşağılayıcı nitelikte ve kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı" kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
'Dana dili' ile doktoru tehdit eden şüpheliye dava 'Dana dili' ile doktoru tehdit eden şüpheliye dava Malta Cumhurbaşkanı Vella, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Malta Cumhurbaşkanı Vella, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Celal Şengör, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında 'soruşturmaya takipsizlik' kararı verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:24 Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik payı satın almak için Gençlerbirliği ile masaya oturacak
18:47 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı
18:30 Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, şampiyonluk oranında rakiplerine açık ara fark yaptı
18:26 Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında "soruşturmaya takipsizlik" kararı verildi
17:54 Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti
17:38 Futbol tutkunlarını mutlu edecek gelişme! Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor
17:38 Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'nın korkulu rüyası olan kokarca böceği, sınıra dayandı
17:26 Eminönü'de skandal anlar! Gurbetçi kadın, "Açım" diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak "Sadakam olsun" dedi
17:26 Tarım Kredi marketlerinde 1-15 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasına gidildi! İşte indirime gidilen ürünler...
17:22 Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna "Hazır ol" emri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 19:38:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında "soruşturmaya takipsizlik" kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement