Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında "soruşturmaya takipsizlik" kararı verildi

Celal Şengör hakkında 23 Mayıs 2022'de, bir televizyon kanalındaki programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden Şengör, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça Şengör hakkında atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

HZ. İBRAHİM VE HZ. MUSA HAKKINDAKİ YORUMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayetçi olarak yer aldığı kararda, "Şüphelinin bir tarih bilimcisi olarak kişisel görüşlerini açıkladığı, her ne kadar şikayet dilekçelerinde 'masal' kelimesinin aşağılayıcı bir söylem olduğu iddia edilmiş ise de, şüphelinin soruşturmaya konu Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın yaşadığına dair bilimsel kanıt bulunmadığından mitolojik karakterler olduğunu vurgulamak adına 'masal' ibaresini kullandığını ifadesinde açıkça belirttiği, mitolojinin Türk Dil Kurumundaki tanımının da 'Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü' olduğu, yine şüphelinin Müslümanların inandığı İslam dinine ya da Peygamberlere yönelik hakaret suçu içeren bir söyleminin de bulunmadığı, sadece kişisel görüşlerini ve tarihsel araştırmalara dayanan bilgileri açıkladığı, bu nedenle şüpheliye ait sözlerin dini değerleri aşağılayıcı nitelikte ve kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı" kaydedildi.