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Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi - Son Dakika

Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi

12.07.2021 10:09
Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi, System.String[]

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, Avrupa'nın en köklü bilimsel yayıncılık ve editörler birliği olan Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin (European Aossication of Science Editors : EASE) başkan yardımcılığına seçildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, Avrupa'nın en köklü bilimsel yayıncılık ve editörler birliği olan Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin (European Aossication of Science Editors : EASE) başkan yardımcılığına seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde bilimsel yayıncılık, editörlük alanındaki sempozyum ve konferanslar düzenlediklerini belirtti.

EASE Türkiye bölümünün hayata geçirdiği birçok projenin olduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinde bir ilk olan bu başarının arkasında önemli bir ekip çalışması var. Trakya Üniversitesi özelinde başlattığımız bilimsel dergilerin kalitesinin artırılması ve Avrupa standartlarına ulaştırılması çalışmalarımız, kısa süre içerisinde ülkemizin yükseköğretim kurumlarında da yankı buldu. EASE Türkiye Bölümü'nün kurulması ile bilimsel yayıncılığa dikkat daha çok arttı. Son EASE Kongresi'ne 50 kişi ile Türkiye, en yüksek katılım gösteren ülke oldu. Çalışmalarımız ülke genelinde tüm bilimsel alanları kapsayacak nitelikte eğitim ve toplantılar ile devam edecektir. Ekip olarak çalışmalarımızın karşılığını almış bulunuyoruz."

Yönetim kuruluna aday gösterdiği Aves Yayıncılık Yayın Yönetmeni Ali Şahin'in de oylama sonucunda yönetim kurulu üyesi olarak yeni dönemde görev alacağını ifade eden Prof. Dr. Cem Uzun, ilk defa bir Türk akademisyenin imza attığı bu başarının yeni gelişmelerin ve ilerlemelerin de müjdecisi olacağını kaydetti.

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cem Uzun, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi - Son Dakika


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