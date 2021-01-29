Prof. Dr. Cemal Kafadar, 2. Bayezid ve Şeyh Hamdullah'ı anlattı - Son Dakika

Prof. Dr. Cemal Kafadar, 2. Bayezid ve Şeyh Hamdullah'ı anlattı

29.01.2021 22:41
Prof. Dr. Cemal Kafadar, 2. Bayezid ve Şeyh Hamdullah'ı anlattı, System.String[]

Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar, "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi kapsamında, çevrim içi konferans verdi.

Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar, "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi kapsamında, çevrim içi konferans verdi.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Columbia University Sakıp Sabancı Center for Turkish Studies iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Kafadar, "Rıza, İmar, Fetih: II. Bayezid'in İmkanları ve Tercihleri" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

SSM Müdürü Nazan Ölçer'in sunumunun ardından konuşmasına başlayan Kafadar, Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan 2. Bayezid'in, Osmanlı hat ekolünün kurucusu kabul edilen Şeyh Hamdullah'ın hayatındaki rolüne değindi.

Prof. Dr. Kafadar, Osmanlı saray kütüphanelerine ilişkin 20'den fazla kişinin makalelerine yer verdikleri son kitabında, İslam kütüphanelerinin tarihiyle ilgili bilgilerin yanı sıra bugüne kadar paylaşılmamış çalışmaların da bir araya geldiğini söyledi.

Osmanlı padişahlarından 2. Bayezid'in hayatına, çalışmalarına, döneminde yaşayan idareci ve sanatçılara ilişkin bilgiler veren Kafadar, "2. Bayezid ayrıca 'Saray Kütüphanesi' için yaptığı kitap envanterleriyle de çok başarılı olmuştur." dedi.

"2. Bayezid çok ciddi bir kitapsever"

Sultan 2. Bayezid'in padişahlığı döneminde elde ettiği başarıların ve 15. yüzyıl boyunca padişah sayesinde sosyal düzende yaşanan dönüşümlerin önemini vurgulayan Kafadar, şunları kaydetti:

"Kütüphanelik malzeme elde etme ve malzemeler üzerinde çalışmayla ilgili yaptığı bütün çalışmaların düzen ve devamlılık arz ettiğini görüyoruz. 2. Beyazıt kendisi zaten çok ciddi bir kitapsever. Sadece Şeyh Hamdullah ile olan ilişkisi açısından değil, gerçek bir kitapsever. Saatlerce kitaplar üzerinde çalışmalar yapmış, mütalaalar üretmiş, notlar almıştır. Aynı zamanda Oğuz kültürüne de ilgi duymuştur. Dede Korkut Hikayeleri defalarca kulaktan kulağa anlatılmış, sözel gelenek içerisinde yer almış bir örnek. Bayezid da kendi oğluna Korkut ismini vermiştir.

2. Bayezid, 1455 yılında Amasya'ya gidiyor ve 1481'e kadar burada kalıyor. Şeyh Hamdullah ile arasındaki yakın ilişki de bu dönemde Amasya'da kurulmuş oluyor. Bu dönemde bir cazibe noktası haline gelen Amasya çok sayıda sanatçı, sufi ve şair çekmiştir. Amasya 100-150 yıl boyunca Osmanlı tarihinde siyasi anlamda önemli bir şehir olmuştur. Aynı zamanda 100 yılı aşkın bir süre boyunca doğudaki serhat vilayetlerinden biridir."

"Şeyh Hamdullah fikri alınan bir hoca"

Şeyh Hamdullah döneminde kitap sanatlarının durumuna ilişkin çeşitli bilgiler paylaşan Kafadar, sanatçının kitap sanatları açısından fikri alınan bir hoca ve pek çok çalışmada danışılan önemli isimlerden biri olduğunu ifade etti.

Kafadar, dönemin seçkin eserlerinden görsellere de yer verdiği sunumunda, Şeyh Hamdullah'ın çeşitli el yazması kitaplarda yer alan hüsn-i hat yazılarını, imza ve açıklama gibi bilgileri katılımcılarla paylaştı.

SSM'de Prof. Dr. Zeren Tanındı ve Prof. Dr. Muhittin Serin'in katkılarıyla hazırlanan "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi 31 Mart'a kadar açık kalacak.

Harvard Üniversitesi, Şeyh Hamdullah, Öğretim Üyesi, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Cemal Kafadar, 2. Bayezid ve Şeyh Hamdullah'ı anlattı - Son Dakika


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