Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Junior Turnuvası, yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,Türkiye'de tespit edilen ilk Kovid-19 vakasına müdahale eden ve bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına organize edilecek turnuva, Soul Entertainment Group Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilecek.

Turnuva 28 Kasım Cumartesi günü sona erecek.