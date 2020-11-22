Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek

22.11.2020 19:47
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Junior Turnuvası, yarın İstanbul'da başlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Junior Turnuvası, yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,Türkiye'de tespit edilen ilk Kovid-19 vakasına müdahale eden ve bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına organize edilecek turnuva, Soul Entertainment Group Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilecek.

Turnuva 28 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek - Son Dakika Spor


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