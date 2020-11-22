Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek
22.11.2020 19:47
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Junior Turnuvası, yarın İstanbul'da başlıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Junior Turnuvası, yarın İstanbul'da başlıyor.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,Türkiye'de tespit edilen ilk Kovid-19 vakasına müdahale eden ve bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına organize edilecek turnuva, Soul Entertainment Group Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilecek.
Turnuva 28 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
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