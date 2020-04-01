Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu, hayatını kaybetti. Üzücü haberi ise oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Canim babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:29 Kaynak: İHA
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