Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.



Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu, hayatını kaybetti. Üzücü haberi ise oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Canim babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." - İSTANBUL