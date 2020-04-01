Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlundan açıklama - Son Dakika

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlundan açıklama
6 saat önce
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şu an öyle bir şey yok" dedi.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şu an öyle bir şey yok" dedi.
Korona virüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu hakkında çıkan hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlu Onur Taşçıoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Taşçıoğlu, "Şu an öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:23 Kaynak: İHA
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