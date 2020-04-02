Son Dakika › Güncel › Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım - Son Dakika
Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım
25 dakika önce
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından babasının mezar taşına sardığı kaşkol fotoğrafını "Hepinizin adına..." notuyla paylaştı.
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından babasının mezar taşına sardığı kaşkol fotoğrafını "Hepinizin adına…" notuyla paylaştı.
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. O kaşkolun fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Hepinizin adına…" notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:48 Kaynak: DHA
Son Dakika Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi