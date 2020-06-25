Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 5 görüntüleme cihazı teslim edildi - Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 5 görüntüleme cihazı teslim edildi

Son teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Son teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

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Siemens Healthineers Türkiye'den yapılan açıklamaya göre,Türkiye'de sağlık hizmeti kalitesini yükselten şehir hastaneleri, üst düzey teknolojilerle donatılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne son teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı teslim edildi.

Bu cihazlarla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Türkiye'de en yüksek teknolojiye sahip kamu hastanelerinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Radyoloji Hizmetleri Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Serkan Arıbal, teslim edilen cihazlarla Türkiye'de kamudaki hizmet alımlarında bir ilk yaşandığını belirterek, radyoloji toplu hizmet alımı ile 4. Hizmet Bölgesi'nde yer alan hastanelerdeki tüm tesislerin yeni ve en üst düzey MR ve BT cihazlarına sahip olduğunu bildirdi.

Arıbal, "Yüklenici firma olan Baytuna Sağlık ve Siemens Healthineers Türkiye'nin yoğun çalışmalarıyla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sektördeki en üst düzey 3T MR ve çift tüplü 1152 kesitli kardiyak BT cihazı kuruldu." bilgisini verdi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde son teknolojiye sahip yeni cihazlar, bazı hastalıkların teşhisini kolaylaştırırken hasta konforunu da üst düzeye çıkaracak.

Geniş gantrili 3T ve 2 adet 1.5 T cihazlar, benzer cihazlara göre daha sessiz çalışmakla birlikte özellikle kapalı alan korkusu yaşayan veya sırt üstü yatamayan hastalar için de kolaylık sunarken, aynı zamanda hızlı çekim süresi ile hizmet kalitesini de artırıyor.

Görüntüleme alanında en gelişmiş düzeyi temsil eden 3 Tesla MR ile kısa çekim sürelerinde yüksek görüntü kalitesi elde edilebilirken, cihazlar, teknik özellikleriyle kliniklerin ihtiyacı olan araştırma, geliştirme ve ileri görüntüleme tekniklerinin tümünü karşılayacak gerekli altyapıyı sağlıyor.


Hızlandırma teknolojilerine sahip 1.5T MR tarayıcılar ile tüm ileri tetkikler çok hızlı bir şekilde yapılabildiği için yüksek sayıda hastaya hizmet sunulabiliyor. Cihazlar aynı zamanda üst düzey hasta konforu sağlayacak ve pediatrik hastalara en iyi hizmeti sunacak şekilde tasarlandı.

Bu cihazlarla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tüm vücut onkolojik görüntüleme, ileri nörolojik tetkikler, ayrıca multiparametrik prostat görüntüleme gibi güncel ve yüksek teknoloji gerektiren tetkikler de kolaylıkla yapılabilecek.

Bununla birlikte bu sistemler enerji verimliliği özelliği sayesinde yüzde 30 daha az enerji harcayarak yeşil hastane konseptine de katkıda bulunacak.


Türkiye'de de ilk kez bir şehir hastanesinde kullanılacak olan çift tüp ve çift dedektörlü 1152 kesitli tomografi cihazı, ultra düşük dozlu ve böbrek dostu olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayacak olan bu sistemlerle kaza, düşme gibi ani travmalarda beyinde ve vücudun diğer bölgelerindeki olası tahribatlar; kalp, beyin, akciğer, karaciğer gibi organlarda oluştuğu düşünülen hastalıklar teşhis edilebiliyor.

Şehir Hastanesi, İstanbul, Siemens, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 5 görüntüleme cihazı teslim edildi - Son Dakika Ekonomi

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