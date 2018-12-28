Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Cengiz Erişen'e Tübitak Teşvik Ödülü

Prof. Dr. Cengiz Erişen'e Tübitak Teşvik Ödülü

29 dakika önce

YEDİTEPE Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen,Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) üstün başarılı genç bilim insanlarını teşvik amacıyla düzenlediği ödüllerde, Sosyal Bilimler alanında ödüle değer görüldü.

Prof. Dr. Cengiz Erişen'e Tübitak Teşvik Ödülü, System.String[]
YEDİTEPE Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) üstün başarılı genç bilim insanlarını teşvik amacıyla düzenlediği ödüllerde, Sosyal Bilimler alanında ödüle değer görüldü. 

2018 yılı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, Sosyal Bilimler alanında 'TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü aldı.

ULUSLARARASI DÜZEYDE ÜSTÜN NİTELİKLİ ÇALIŞMALAR

'Siyaset bilimi alanında, siyaset psikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları' nedeniyle, bilime önemli katkılarda bulunabilecek 40 yaş altı akademisyenlere verilen Teşvik Ödülü'ne değer görülen Prof. Dr. Erişen, Yeditepe Üniversitesi'nde 'Siyaset Psikolojisi', 'Siyasal Davranış', 'Siyaset Bilimi Metodolojisi' ve 'Karşılaştırmalı Siyaset' alanlarında araştırmalarını sürdürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:48 Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Siyaset, Türkiye, Güncel
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