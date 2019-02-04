Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den 'Sigarayla Mücadelede' Diyanet'e Destek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'sigara' açıklamasına destek vererek, "Değişen dünyamız yenilenen fetvalara, yenilenen fetvalar ise hakkı haykıran cesur yüreklere ve ağızlara ihtiyaç duymaktadır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'sigara' açıklamasına destek vererek, "Değişen dünyamız yenilenen fetvalara, yenilenen fetvalar ise hakkı haykıran cesur yüreklere ve ağızlara ihtiyaç duymaktadır" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerini tercih edeceklerini, daha sonraki yıllarda din görevliliği sınavlarında, sigara kullananların tercih edilmeyeceğini hatta sonraki aşamalarda sigara kullananların sınava dahi giremeyeceklerini açıkladı. Diyanet'in açıklamasını değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu ifadeleri Diyanet İşleri Başkanının ağzından duymak büyük bir milattır. Değişen dünyamız yenilenen fetvalara, yenilenen fetvalar ise hakkı haykıran cesur yüreklere ve ağızlara ihtiyaç duymaktadır " diye konuştu.



TÜRKİYE'DE HER YIL 115 BİN KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı sağlık raporunu örnek olarak gösteren Prof. Dr. Erdöl, "Sigara, alkol ve obezitenin Avrupalıların en büyük sorunları olduğu belirtilen raporda Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında yer aldı. Aynı raporda alkol tüketiminde son sıralarda olan ülkemiz, yüzde 31,6'lık sigara kullanım oranı ile maalesef dünyada en çok sigara içilen ülkeler arasında yer almaktadır.Alkolün haramlığı konusunda çok net duruş sergileyen din adamlarımızın en az alkol kadar tehlikeli ve bazı yönleriyle daha zararlı olan sigara hakkında fikir birliğine varamamaları nedeniyle bu tabloyla karşı karşıyayız.Her yıl dünyada 7 milyon, ülkemizde 115 bin kişinin ölüm nedeni olan, malımıza, canımıza ve doğamıza kasteden sigara hakkında kesin bir hükümde ittifak edememişlerdir" ifadelerini kullandı.



"AÇIKLAMA VİCDANİ BİR MİLATTIR"



Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına alışkın olmadıklarını belirten Prof. Dr. Erdöl, "Değişen dünyamız yenilenen fetvalara, yenilenen fetvalar ise hakkı haykıran cesur yürekler ve ağızlara ihtiyaç duymaktadır. Başkanın bu açıklaması bedelini sağlığı, parası, canı ile ödemiş ve dahi ödemeye devam eden tütün mağdurlarının ve ailelerinin duygularına tercüman olmuş, vicdani bir milat olarak tarihe geçmiştir" dedi.



"PROF. DR. ERBAŞ SİGARAYA DARBE VURDU"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı açıklamalarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Erdöl, "Bilimin, aklın ve vicdanın dindeki karşılığını cesurca ifade buyuran Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız, açıklaması ile çağımızın vebasına en kavi darbelerden birini daha vurmuştur. Bu açıklaması ile memuriyetini, makamdan emeklilik ve bir vakit doldurma mecrası olarak gören zihniyetlere büyük bir ders vermiş, 'devlet kademeleri önce insan için vardır' şuurunu dimağlara kazımıştır. Bulunduğu makamı insanlığa hizmet adına bir imkan olarak gören Prof. Dr. Erbaş'ı, bu çağın ihtiyacına merhem olan açıklaması için yürekten tebrik ediyor ve tütünle mücadeleye yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - İstanbul

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı