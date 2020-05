Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'nin yeni tip korona virüse karşı sürdürdüğü mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdöl, "Mükemmel sağlık altyapısı, kahraman sağlık çalışanları ve cömert duruşu ile Türkiye bu salgında dünyaya rol model olmuştur" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'nin yeni tip korona virüse karşı sürdürdüğü mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdöl, Türkiye'nin başarılı mücadelesinin yanı sıra dünya devletlerine de yardım ettiğini belirtti. Erdöl, "Ülkelerin sağlık sistemlerinin adeta gücünü sınayan Covid-19 salgını bize her gün yeni veriler sunmaya devam etmektedir. Güçlü liderliği, mükemmel sağlık altyapısı, kahraman sağlık çalışanları ve cömert duruşu ile Türkiye bu salgında dünyaya rol model olmuştur. Hiçbir başarının tesadüf olarak açıklanması mümkün olmadığı gerçeğinden yola çıkarak Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesindeki başarısını rakamlarla sunmak istiyorum. Bu kapsamda DSÖ verilerine göre, milyon kişiye göre Covid-19 kaynaklı ölüm sayıları, Belçika: 747, İspanya: 562, İtalya: 50, İngiltere: 460, Fransa: 398, Abd: 244, Almanya: 88, Türkiye: 44" dedi.

"TÜRKİYE 60'A YAKIN ÜLKEYE TIBBİ MALZEME DESTEĞİNDE BULUNDU"

Türkiye'nin birçok ülkenin yardım talebine de olumlu karşılık verdiğini belirten Erdöl, "Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında kendisinden yardım talebinde bulunan İtalya, İspanya, İngiltere, ABD, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Somali başta olmak üzere 60'a yakın ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarını vatan topraklarına getirmiş ve tedavi süreçleri başarılı bir şekilde yürütmeye devam etmektedir. Türkiye'nin bu başarı hikayesi yalnızca virüsün Wuhan'dan Türkiye'ye ulaşmasına kadar geçen 2-3 aylık bir çalışmanın yansıması değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 18 yılı aşkın bir süredir yürütülen özverili bir çalışmanın sonucudur" diye konuştu.

"İDDİA EDİYORUM HER ŞEHRİMİZ NEW YORK, HER BÖLGEMİZ KUZEY İTALYA'YA DÖNÜŞÜRDÜ"

Sağlık alanında gelinen noktaya ilişkin konuşan Erdöl, "2002'de bin 156 olan hastane sayısı bin 523'e, 164 bin 471 yatak sayısı 254 bin 353'e, 2 bin 214 yoğun bakım yatağı sayısı 40 bin 958'e, 18 bin 934 nitelikli yatak sayısı 149 bin 219'a, BT cihaz sayımız 323'ten bin 209'a, hekim sayımız 49 bin 763'ten 199 bin 392'ye, sağlık personeli sayımız 180 bin 656'dan 855 bin 426'ya, ambulans sayımız 618'den 5 bin 477'ye çıkarılmış olmasaydı; birilerine göre Adana'daki çadır hastanesi kadar değeri olmayan ama Cumhurbaşkanımızın "hayalim" dediği şehir hastaneleri yapılmamış olsaydı, hem salgın döneminde hem de yakın gelecekte önemli bir sağlık merkezi olacak salgın hastaneleri yapılmış olmasaydı iddia ediyorum her şehrimiz New York, her bölgemiz Kuzey İtalya'ya dönüşürdü. Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesindeki başarısının sırrını temelde AK Parti iktidarları döneminde kurulan güçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemi, mükemmel liderlik, hızlı önlem alma kapasitesi, güçlü toplumsal refleksler, krizlere duyarlılık, yerli kaynaklar, lojistik zinciri ve kahraman sağlık çalışanları ile açıklayabiliriz. Artık günümüzde kendi ilacımızı, aşımızı, tıbbi cihazlarımızı üretebilecek teknolojiye ve bilgi birikimine sahibiz" diye konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANI KAHRAMANLARIMIZIN SALGINLA MÜCADELEDEKİ BAŞARILARINI TARİH YAZACAKTIR"

Sağlık çalışanlarının gösterdiği başarıya dikkat çeken Erdöl, "Hastasını, hatta cenazesini ailesine teslim etmeyen bir sistemden, vatandaşını özel uçakla yurt dışından getiren, ülkemizi sağlık başta olmak üzere her alanda büyük devlete dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az gelir. Vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını kahramanlıklarıyla ve özverileriyle bugün bir kez daha gösteren sağlık çalışanlarımız çocuklarından, sevdiklerinden ayrı, bir milli ve mukaddes duruşun adı olmuşlardır. Sağlık çalışanı kahramanlarımızın salgınla mücadeledeki başarılarını tarih yazacaktır.Ve bilinçli Türk Milleti, devletine olan sadakatini bir kez daha ispat etmiştir. Yediden yetmişe tüm ferdi ile yüksek hassasiyetle devletine ve birbirine olan vefasını hissettirmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA)