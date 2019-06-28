Prof. Dr. Cevher, "Mesleğinizi icra ederken, sanatçı olduğunuzu unutmayın"

Ege Üniversitesi(EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher, "Bugün çok gururluyuz. Bu gurur ülkemize kazandırdığımız aydınlarımızın, vatana yararlı birer vatandaş olarak yapacakları katkılar nedeniyledir. Bu gurur, her ne koşul altında olursa olsun görevlerini ifa edecek evlatlarımızın başarılı nedeniyledir ve bu gururu yetiştirecekleri öğrencilerin ülkemize katacaklarının hayali altında gizlidir. Bu gururun mimarları olan kurumumuz hocalarını tek tek kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Hakan Cevher, "Tavsiyem şu ki, miktarı ne olursa olsun mutlaka hak edilmiş kazanç olsun. Alın terinizin karşılığı olsun. Asla kolay kazanca tevessül etmeyin. Mesleğinizi icra ederken, sanatçı olduğunuzu unutmayın. Sanatınızı mutlak sessizlik eşliğinde icra etmeye dikkat edin. Çatal, kaşık seslerine hizmet etmeyin. Sanatınızın ne kadar saygın olduğunu hissettirin izleyicilerinize. Okuyun, hayatınızın ve her safhasında okuyun, bol bol okuyun. Lütfen vaktinizi boşa harcamayın. İyi öğrenciler yetiştirin. Bilinçlerinin, sanatınızla birlikte sözleriniz de büyülesin çevrenizi. Ülkenizi, milletinizi, vatanınızı asla aklınızdan çıkarmayın. Boş hayaller peşinde ömür tüketmeyin. Her kime ait olursa olsun, fikirlere saygılı duyulacağı aklınızdan çıkarmayın"

"Öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum"

Törende mezun öğrenciler adına konuşan konservatuvar 1'incisi Nejat Sekmen, "Bilgi ve müzik kavramları, ucu bucağı olmayan birer denizdirler. Ben ve arkadaşlarım almış olduğumuz eğitim gereği dört yıl önce bu iki büyük denizin birleşmesiyle oluşan kocaman bir okyanusa düştük. Bize bu okyanusta bilgileri ve tecrübeleriyle birer gemi olan ve bizlerin olabildiğince açılmasına yardım eden tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyor ve her birine şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitimimiz süresince bizleri birçok anlamda donanımlı birer birey haline getirdiniz, bizlere ışık oldunuz. Sağ olun, var olun" dedi.

Sözlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözleriyle tamamlamak istediği ifade eden Sekmen, "Ben ve tüm arkadaşlarım, Anadolu'nun her yerinde, burada edindiğimiz bilgiler ışığında sanatımızı ve kültürümüzü gelecek nesillere aktararak, milletimizin hayat damarlarından biri olacağımıza inancım sonsuzdur" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı 2018-2019 akademik yılı sonunda dönem1'incisi Anıl Nejat Sekmen olurken, dönem 2'ncisi Erdem Aktaş ve Özge Özdolanbay Durak, dönem3'üncüsüise Tunahan Balli oldu. Törenin sonunda tüm öğrenciler, Onuncu Yıl Marşı eşliğinde kep attı.