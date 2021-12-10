Üye Girişi
Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı - Son Dakika

Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı

10.12.2021 12:22
Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı

Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradıHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım.

Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. Covid-19 testleri pozitif çıkmış; 'Ne yapalım' diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı artırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplu etkinliklerde 1 kişinin, birçok kişiye virüs bulaştırdığını söyledi. Ceyhan, Norveç'te toplu gerçekleştirilen yılbaşı yemeğinde 120 kişiden 100'ünün 'Omicron' varyantına yakalandığını hatırlatarak, "Virüs zayıflamadı. Virüs bulaşıcılık açısından daha da güçlendi. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maskeyi çıkarmak zorunda kalacağınız yeme-içme, şarkı söyleme aktivitesi gibi aktivitelerin olduğu durumlarda 1 kişinin virüsü çok sayıda insana bulaştıracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka yayılır. Bunların içinde belki genç, risk grubuna girmeyen insanlar hastalığı hafif geçirebilir; ama onların sonra bulaştıracağı evlerindeki daha yaşlı ve hastalığı nedeniyle riskli gruplar hastalanıp hayatını kaybedebilir" diye konuştu.

'YILBAŞINDA TOPLU ETKİNLİKLERDEN KAÇININ'Prof. Dr. Ceyhan, yılbaşında herkesi toplu etkinliklerden kaçınmaları konusunda uyararak, "Evde bir kutlama yaptıkları zaman eş-dost çağıracaklarsa bunun da öyle bir ortamdan farkı yok. Mümkün olduğu kadar herkes mesafeli ve maskeli olmalıdır. Aktivite yapmaktan, şarkı söylemekten, bağırıp çağırmaktan mümkün olduğunca kaçınmaları lazım. Örneğin; ben kutlama falan düşünmüyorum. İnsanların salgın olduğunu da bilip toplu organizasyonlardan uzak durmalarında yarar var" dedi.'OMİCRON'DA VAKA ARTIŞI 5 YAŞIN ALTINDA DAHA FAZLA'Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron' varyantında en büyük vaka artışının 5 yaşın altındaki çocuklarda olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki o zaman 'Omicron' varyantında 5 yaşın altındaki çocuklar daha fazla belirti göstererek diğer yaş gruplarına göre hekime başvuruyorlar. O halde bu yaş gruplarının da artık ciddi bir şekilde korunması lazım. 5 yaşın altındaki çocuklar için de henüz dünyada mevcut uygulanan bir aşı yok. O zaman bu çocuklarla temas eden herkeste 'aşılı olma şartı' aramamız lazım. Örneğin; vatandaşlarımız 5 yaşın altında çocuk varsa evine aşısız kişi kabul etmesinler. Kreşlerde, kreş servislerinde aşısız insanların çalışmasını devletin önlemesi lazım. Orada çalışacak insanlarda mutlaka 'aşılı olma' şartı aranmalıdır. Bizim bu tedbirleri almamız lazım" diye konuştu.'ŞU AN ÇOK YOĞUN BULAŞ VAR'

Prof. Dr. Ceyhan, aşılama oranlarını artırmak gerektiğini söyleyerek, "Anadolu'ya gidiyorsunuz; insanlarda, çalışan kesimde, iş yerlerinde neredeyse maske takanı ayıplayacak duruma gelmişler. Bakın, ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. Covid-19 testleri pozitif çıkmış; 'Ne yapalım' diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı artırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım. Eğer tedbirleri, önlemleri almazsak yeniden bir dalga ya da tam bu 'Delta' varyantını azaltmaya başlamışken yeni bir dalga veya hiç azaltmadan tekrar bir artış yaşayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Mehmet Ceyhan, Tıp Fakültesi, Omicron, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz
Moody's tahminini açıkladı: Türkiye'de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak 12:11 Moody's tahminini açıkladı: Türkiye'de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak Kafası kesilen gencin babası oğlunu anlattı: Küfür bilmezdi, kedileri çok sever beslerdi! 12:02 Kafası kesilen gencin babası oğlunu anlattı: Küfür bilmezdi, kedileri çok sever beslerdi! Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:13 Dilan Çiçek Deniz, köprüde evlilik teklifi aldı! Thor Saevarsson ile evleniyor
12:11 Moody's tahminini açıkladı: Türkiye'de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak
12:06 Öğrenci yurdunda başı satırla kesilerek öldürülen öğrencinin babası: Her gün aynı saatlerde arardı
12:01 Kafası kesilen gencin babası oğlunu anlattı: Küfür bilmezdi, kedileri çok sever beslerdi!
11:43 Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar
11:30 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
11:29 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
11:28 Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi
11:26 Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti
11:12 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı
Uzman çavuşu öldüren kadın: Çıplak fotoğraflarımı internete koyacaktı, o yüzden öldürdüm Uzman çavuşu öldüren kadın: Çıplak fotoğraflarımı internete koyacaktı, o yüzden öldürdüm         
12:21
Dilan Çiçek Deniz, köprüde evlilik teklifi aldı! Thor Saevarsson ile evleniyor Dilan Çiçek Deniz, köprüde evlilik teklifi aldı! Thor Saevarsson ile evleniyor         
12:13
Öğrenci yurdunda başı satırla kesilerek öldürülen öğrencinin babası: Her gün aynı saatlerde arardı Öğrenci yurdunda başı satırla kesilerek öldürülen öğrencinin babası: Her gün aynı saatlerde arardı         
12:06
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
10:41
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 12:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ceyhan: 1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement