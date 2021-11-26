Üye Girişi
Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım - Son Dakika

Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım

26.11.2021 11:26

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de Covid-19 hastalığına karşı tedavi rehberine eklenecek 'Molnupiravir' ilacının henüz Faz-3 çalışmasının tamamlanmadığını söyledi.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de Covid-19 hastalığına karşı tedavi rehberine eklenecek 'Molnupiravir' ilacının henüz Faz-3 çalışmasının tamamlanmadığını söyledi. Ceyhan, "Firma Faz-3 çalışmasındaki ara sonuçlar ile acil kullanım onayı aldı dolayısıyla 'Molnupiravir'in henüz ne oranda etkili olduğuna dair kesin veri yok. Ara sonuçlar hep yanıltabilir insanları. Bence bu ilacın etkinliği ile ilgili Faz-3 çalışmasının bütün sonuçlarını beklemek lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 'Favipiravir' ve 'Molnupiravir' ilaçlarının kullanımıyla ilgili yeni düzenlemenin rehbere ekleneceğini duyurdu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Favipiravir'in Japonların 2014 yılında grip için geliştirdiği bir ilaç olduğunu belirterek, "Arka arkaya yapılan geniş çaplı çalışmalarda hiçbir etkisinin olmadığı görüldü. Ama öyle çalışmalar ile etkin olduğuna karar verildi ki örneğin; 40 kişide yapılan çalışmalar ile. En son Türkiye'de çok merkezli çalışma yapıldı görüldü ki 'Favipiravir' ne hastaneye yatış sıklığını ne yoğun bakıma yatış sıklığını ne de ölüm oranını değiştiren bir ilaç değil. Dolayısıyla geldiğimiz noktada 'Favipiravir' ve kullanılan birçok diğer ilaç da henüz koronavirüse karşı etkinliği gösterilmiş ilaçlar değil. Biz de bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde olmasına rağmen salgının başından beri çocuklara hiç kullanmadık. Henüz mevcut kullanılan, kullanımda olan koronavirüse karşı etkili bir virüs öldürücü ilaç yok" diye konuştu.

'İLAÇ ARTIK HERKESE VERİLMEYECEK'

Prof. Dr. Ceyhan, 'Favipiravir'in kullanılmasına gerek olmadığını belirterek, "Açıklama şunu gösteriyor; artık herkese bu ilaç verilmeyecek. Ancak doktorun gerekli gördüğü hastalara verilecek. Ama doktorun da neye göre gerek göreceğine dair bir rehber, veri yok. Benim oradan çıkardığım sonuç; isteyen kullanabilir; ama genel anlamda herkese 'kullanın' önerisi yok" dedi.

'YİNE ACELE EDİYORUZ'

Prof. Dr. Ceyhan, 'Molnupiravir' ilacının tedavi rehberine eklenmesi kararının da yine acele alınmış bir karar olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"?Molnupiravir'in henüz Faz-3 çalışması bitmedi. Sadece firma Faz-3 çalışmasındaki ara sonuçlar ile acil kullanım onayı aldı. Daha sonra da hemen arkasından bir başka firmanın daha etkili ilacı duyuruldu. Bunlardan hiçbirinin bilimsel verisi yayımlanmış değil. 'Molnupiravir? özellikle hastaneye yatışları yüzde 50 azaltıyor, diye duyuruldu. Halbuki diğer ilaç yüzde 80'in üzerinde bir etkinlik olduğundan bahsetti. Böyle olunca 'Molnupiravir'in pazarda yer alma şansı azaldı. Aslında bir firmanın bir ilaç geliştirdikten sonra 10 yıllık veri koruma hakkı vardır. Yani verisini kimse ile paylaşmama, dolayısıyla başkaları tarafından üretimini engelleme hakkı vardır. Firma başta kendi açıklama yaptı, 'Ben ruhsat için başvurmayacağım; ancak ülkeler kendileri bunu kendi imkanları ile üretebileceklerini düşünüyorlarsa onlar için verilerimi vereceğim' dedi. O arada Hindistan'da 7 ayrı firma üretimine başladı. Bunlardan 2'si Faz-3 çalışması yaptı, çalışmada orta ağırlıktaki vakalara kullandıklarında etkisi olmadığını gördükleri için çalışmayı sonlandırdılar."

'ARA SONUÇLAR YANILTABİLİR'

Prof. Dr. Ceyhan, ilacın etkinliğine dair kesin veri olmadığını kaydederek, "Dolayısıyla 'Molnupiravir'in henüz ne oranda etkili olduğuna dair kesin veri yok. Ara sonuçlar hep yanıltabilir insanları. Burada 2 bin civarında elde edilen sonuç ile varılmış bir sonuç var, bu da açıkçası yanıltabilir insanı. Aynı 'Favipiravir'de olduğu gibi burada da benzer bir durum ile karşılaşabiliriz. Üretim hakkını firma bütün dünyaya açtı. Anladığınız kadarıyla Türkiye'de de böyle bir başvuru yapılmış. Bence bu ilacın etkinliği ile ilgili verileri özellikle Faz-3 çalışmasının bütün sonuçlarını beklemek lazım. Daha sonra diğer ülkelerde kullanıma girecek, onların sonuçlarını görmek lazım. Şimdiden sanki 'çaresi bulundu' diye bir düşünceye kapılmak yanlış olur" diye konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım
Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım
Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım
Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım

Mehmet Ceyhan, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne köpek 11:37 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi! AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! 10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı 20:37 Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı

Son Dakika Haberleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
11:36 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
11:30 Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!
11:23 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor
11:21 Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!
11:20 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
11:08 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir! Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!         
11:31
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!         
10:24
Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı         
10:11
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ceyhan: 'Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement