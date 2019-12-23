Prof. Dr. Ceylan: "Onlar dönmeyi hiç düşünmediler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ceylan: 'Onlar dönmeyi hiç düşünmediler' - Son Dakika

Prof. Dr. Ceylan: "Onlar dönmeyi hiç düşünmediler"

6 saat önce

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Sarıkamış Harekatının 105.'nci yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Ceylan:

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Sarıkamış Harekatının 105.'nci yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.


Prof. Dr. Ceylan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Geçmişi olmayanın geleciği olmaz. Daha da önemlisi Geçmişini bilmeyen doğru bir gelecek tasavvuf yapamaz. Bu günlerde tarih bilincini düşündüğümüzde yeni nesiller nereden nereye geldiğimizi bilmeliler Özellikle Sarıkamış harekatında sayıları yaklaşık olarak 25 bin olan Şehitlerimizin Ruslara karşı verdikleri amansız mücadelede ve -40 derecede nasıl şehit olduklarını bilmeliler...


Yüce Türk Milletinin, bayrak uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna ölmek için savaşa girdiğinin göstergesi, 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleşen ve birçok vatan evladının donarak hayatını kaybettiği Sarıkamış Harekatı olmuştur. Sarıkamış, Düşmanın üstün gücüne karşı canını siper eden engin ruhlu, vatan aşıklarının mirası, kahramanlık ve yiğitlik destanıdır. Sarıkamış Harekatı dünyaya kafa tutan milletimizin vatanı için yapabileceklerinin kanıtıdır.


Sarıkamış'ta askerlerimiz bu uğurda şahadete yürümüştür. Allahuekber Dağları'nın Sarıkamış'taki cesaret ateşini karlar söndürememiş, vatan için çarpan yüreklerin heyecanını soğuk dindirememiştir.


Ağır hava koşulları altında savaşan Türk askeri, muharebenin sonuna kadar direnmiş; dayanıklılık, itaat, direniş ve mücadele azminin üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış, şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk milletinin bağrına defnedilmiştir.


Sarıkamış Harekatının 105. yıldönümü vesilesiyle, bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan eden ve Allahuekber Dağları'nın kara kışına vatan için koşan ve dönmeyi bir an olsun akıllarından geçirmeyen cesaret timsali şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." - ERZURUM

Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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