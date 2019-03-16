Prof. Dr. Ceylan, Yeni Zelanda'da Yaşanan Menfur Cami Saldırısını Kınadı

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Yeni Zelanda'da yaşanan menfur cami saldırısını kınadı.

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Yeni Zelanda'da yaşanan menfur cami saldırısını kınadı.



İslam düşmanlığının boyutlarının her geçen gün daha da genişlediğine ve bu düşmanlığın dünyamız için oluşturduğu tehdidin daha da dehşet verici bir hal aldığına, bu durumun birtakım devletler eliyle de beslendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yeni Zelanda'da iki camimize ve Cuma namazı için toplanmış Müslüman kardeşlerimize yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Camilerimize ve Müslümanlara yapılan bu saldırı maalesef ilk değildir. Özellikle Avrupa merkezli yükselen İslam karşıtlığının bir yansıması olan bu alçak saldırı bireysel bir saldırı planından öte bizzat bazı devletlerce beslenen İslam düşmanlığı düşünce yapısının organize hale dönüşmeye başladığının da göstergesidir. Saldırganın yaptığı bu caniliğini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış olması da ayrıca düşündürücüdür. Çünkü bu hain saldırının yayınlanması, dünyanın farklı bölgelerinde de benzer alçak saldırıların yapılmasına işaret etmektedir ya da örneklik teşkil ederek teşvik edici olması amaçlanmış olabilir. Bu bağlamda tüm ülkelerde cami ve mescitlerimize dair yapılabilecek farklı saldırılara karşı tedbirler alınmalıdır.



Şunları da belirtmek istiyorum. Bilinmelidir ki: İslam alemi feraseti ve basireti ile tüm bu oyunların üstesinden en kısa zamanda gelecektir. İnanıyorum ki: Hakkın hakimiyeti tüm insanlığa ulaşacak ve İslam'ın barış ve huzur iklimi tüm insanlığı kuşatacaktır. Hain saldırıda şehit olan Müslüman kardeşlerimize rahmet, İslam alemine ise başsağlığı diliyorum." - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Camilere Saldıran Terörist Mahkemeye Çıkarıldı

Avustralyalı Irkçı Senatör, Kafasında Yumurta Kıran Gence Yumruk Attı

Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine 'Manifestoyu' Göndermiş

Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti